Vistas do céu, as estufas de LED dos Países Baixos parecem obras de arte

Pelos olhos de um pássaro vemos melhor o impacto que temos no planeta. E Tom Hegen sabe disso melhor do que ninguém. O fotógrafo e designer alemão dedica-se a fotografia aérea para demonstrar como a presença humana influencia a paisagem (e não só) de diferentes locais. Recentemente, lançou a The Greenhouse Series, uma série que quer chamar a atenção para a dificuldade crescente de alimentar uma população que não pára de crescer.

As fotografias retratam o vasto número de estufas alimentadas a LED espalhadas pelos Países Baixos. "Investigadores holandeses estão a testar uma forma de alimentar mais pessoas utilizando menos terrenos, produzindo colheitas dentro de estufas", explica Tom Hegen, num comunicado enviado ao P3. "Lá dentro, a temperatura está acima dos 20 graus Celsius, com humidade constante de cerca de 80% e a utilização das luzes LED permite um cultivo preciso, de forma a produzir o suficiente todo o ano", refere.

Estas estufas proporcionam condições para o cultivo de tomates, pimentos ou morangos durante todo o ano, independentemente do clima, "o que duplica a média do cultivo feito em campos exteriores". Mas, ressalva o fotógrafo, "também há consequências advindas deste método de cultivo, como a poluição visual (devido às luzes) ou o cultivo de colheitas fora de época". "Foi decretado por lei que 98% da iluminação deve ser contida dentro da estufa, através de blackouts e cortinas, colocadas nas laterais e tectos da estrutura." Mas o que se vê de cima parece arte.