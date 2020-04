A direita está contra a Democracia e não pelo confinamento



O problema crucial é que a covid-19 foi o pretexto “aberto” pela direita e extrema-direita para que não se realizem as comemorações do 25 de Abril que envolvam o poder democrático constituído e todas as oposições democráticas, no Parlamento.

A direita juntou-se para dar início à possibilidade de se pensar em não festejar a Democracia. E, dado o primeiro passo, facilmente outros se seguirão, e quando dermos por nós, estamos todos a permitir mais e mais “confinamentos”, já não à covid-19, mas à própria Democracia. Perder livremente tudo o que democraticamente nos faz ser democratas, pode ser a entrada num caminho sem retrocesso, que termina em ditadura.



Agora, em cima do acontecimento, anular a celebração do Dia da Liberdade na Casa da Democracia, soa a ataque à Democracia. Talvez seja de reduzir ainda mais o número de pessoas presentes no Parlamento. Um deputado único por partido. Um único representante do Governo, nenhum convidado, o mínimo possível de funcionários e claro o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República. E filmado apenas pelo canal do Parlamento e entregue depois a todas as televisões. E no próximo ano, livres de covid-19, o Dia da Democracia será celebrado fora do Parlamento.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto<_o3a_p>

25 de Abril

Invoquem o que quiserem invocar, começando pelo Presidente da Assembleia da República que, em tom um tanto desabrido, disse que as comemorações da passagem do 25 de Abril se iam fazer do modo alargado. Dada a minha avançada idade, tendo passado dezenas de anos pela ditadura e tendo aderido incondicionalmente ao 25 de Abril, entendo que se comemore esta data mas sem infringir as normas que estão em vigor.

Tenho uma numerosa família em que as medidas estabelecidas não são alteradas nos aniversários. Hoje em dia há várias formas da nossa presença em conjunto sem ser física. Não é a mesma coisa mas para grandes males, grandes remédios. Depois de todos até agora nos termos portado tão bem, não comecem a estragar o que tem sido feito, com maus exemplos, vindos de uma entidade merecedora de todo o respeito. Que se comemore o 25 de Abril assim como o Dia do Trabalhador, o que de resto fiz em toda a minha activa, mas deixemo-nos de politiquices aos menos por agora, neste momento tão penoso para todos nós, seja qual for a nacionalidade, raça, cor ou credo.

Carlos Leal, Lisboa

Ferro Rodrigues e as celebrações de Abril

Já se percebeu que Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, é, por vezes, arrogante, indelicado (observem-se as reprimendas que faz a André Ventura – goste-se ou não das intervenções deste deputado) e obstinado. A pretensão de levar por diante as celebrações do 25 de Abril na AR – numa altura em que o país vive um período delicado e perigoso com a propagação insidiosa da covid-19 e quando os portugueses, com a vida virada do avesso e sujeitos ao aborrecido confinamento em suas casas estão mais preocupados com as suas vidas do que com as comemorações do 25 de Abril – não passa de mero capricho e teimosia. Aliás, refira-se que, segundo o PÚBLICO, a petição online para o cancelamento das comemorações do 25 de Abril juntou mais de 50 mil assinaturas, enquanto a petição do poeta Manuel Alegre, a favor das comemorações deste ano, apenas reuniu mil e tal assinaturas. Enfim, “o homem mais bonito da Península Ibérica” – isto segundo o que proclamou um semanário editado em Lisboa – levou por diante a intenção de celebrar o 25 de Abril perante a apatia e o alheamento do povo que lhe será indiferente que se realizem (ou não) as comemorações do 25 de Abril devido às circunstâncias adversas e anormais que, actualmente, vivemos.

Para muitos jovens de hoje, empregados a recibo verde, desempregados e, agora, com o espectro alargado de maciço desemprego, o promitente 25 de Abril está longe, muito longe dos seus anseios e aspirações. Abril, em 2020, está desfigurado. À época, a revolução de Abril permitiu que milhares de jovens não fossem para a guerra colonial, mas hoje vêem-se obrigados a sair do seu país para arranjarem empregos dignos; a revolução de Abril permitiu que os militares do quadro, que se encontravam esgotados e não viam solução para sair do lodaçal em que o Estado Novo e os movimentos de libertação africanos os mergulharam, não continuassem a combater; a revolução de Abril permitiu que regressasse a ansiada liberdade de expressão e até permitiu, o que é extraordinário, que o PCP esteja representado na Assembleia da República e apoie e aprecie os incontestados ditadores Xi Jinping da China e Kim Jong-un da Coreia do Norte. Afinal, les beaux esprits se rencontrent.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Comemorar o 25 de Abril, pois claro

Antes do 25 de Abril não conseguimos ver ninguém ligado ao CDS que tivesse feito o mínimo para alcançar aquele marco glorioso da História de Portugal. Agora, o líder daquela direita extremada não o quer homenagear no Parlamento. Se não tivesse havido Abril, nem ele nem políticos da sua estirpe tinham voz... Quem não quer celebrar não gosta do 25 de Abril! Em anos transactos os seus detractores advogaram “novas” formas de reinventar as comemorações. Esvaziando-as?! A propósito desta pandemia nega-se um dever e direito de assinalar a efeméride, nem que seja com todos os requisitos de cautela.

Canto todos os dias o 25 de Abril, do qual tenho saudade e gratidão, que teve na sua génese a Liberdade, a Fraternidade e a Igualdade. Estas elevadas consignas não fazem parte do ideário político do CDS. O seu chefe deixou cair a máscara a tudo o que representa Abril. Agradecemos que não esteja na Assembleia da República para rememoriá-lo e enaltecê-lo. Ficava dessintonizado...

O CDS festeja o 25 de Novembro de 1975, que foi a antítese do 25 de Abril de 1974. Façamos todos os dias o 25 de Abril e seremos mais livres, igualitários e fraternos!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas