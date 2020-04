Cyberbullying em tempos de pandemia

Nunca antes tínhamos passado, a nível mundial, por um fenómeno com esta dimensão e com estas implicações e repercussões. Estamos a viver uma pandemia, encontramo-nos todos ligados e tudo se alterou.

Se a geração de adultos se preocupava e inquietava com o tempo que as crianças e jovens passavam frente aos ecrãs, é esta mesma geração que se vê, agora, obrigada a uma utilização massiva das tecnologias e a, simultaneamente, exortar os mais novos a um comportamento semelhante.

Em tempos de confinamento, necessitamos, diríamos mesmo, dependemos, da tecnologia para a manutenção de quase todas as atividades que, até à data, realizávamos presencialmente: fazer as nossas compras, contactar com os nossos amigos e familiares, trabalhar, estudar, assistir a eventos de lazer/culturais, participar em reuniões, até mesmo ter aulas de atividade física.

A nossa vivência transitou dum mundo físico e presencial para um mundo virtual e à distância.

Assistimos também a uma onda de solidariedade mundial, alicerçada numa multiplicidade de iniciativas individuais, associativas, empresariais, nacionais e internacionais, sem paralelo. E tudo isto aconteceu no espaço de, sensivelmente, um a dois meses. E tudo isto surgiu obrigatoriamente através do mundo virtual, designadamente das redes sociais.

Lamentavelmente, também assistimos a fenómenos mais perversos, oportunistas e criminais. E devemos estar cientes que, face ao incremento de tempo que as nossas crianças e jovens passam em frente aos ecrãs, grande parte dele em atividades de caráter obrigatório, porque letivo, estes se podem assumir como uma população em risco acrescido de situações de abuso. Neste sentido, pronunciaram-se oportunamente a EUROPOL (evidenciando o aumento da cibercriminalidade), a Unicef (salientando os riscos da exposição online, junto dos mais novos) e várias outras instâncias de controlo formal, como sejam as nossas polícias.

Hoje assinala-se o Dia Nacional de Sensibilização para o Cyberbullying, assinalando-se também quatro anos sobre o lançamento do nosso livro que celebraremos com transmissão vídeo em direto na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. É neste contexto que surge a necessidade de reforçar a sensibilização.

Trata-se de uma preocupação partilhada tanto por pais, como por profissionais, como por organizações direcionadas para a proteção de crianças e jovens, incluindo a segurança online.

Nessa linha, foi hoje lançado pela Ordem dos Psicólogos, um documento intitulado “Cyberbullying em Tempo de Pandemia” que inclui uma série de orientações para pais, professores, escolas e profissionais de saúde, de modo a capacitar com algumas estratégias de identificação, prevenção e intervenção.

É crucial estarmos atentos e cientes que, face ao aumento da navegação e exposição das nossas crianças e jovens numa variedade de locais, aplicações e plataformas online, se criem mais oportunidades para a ocorrência de situações de agressão e abuso, nomeadamente de cyberbullying. Urge, principalmente por parte da geração adulta, o desenvolvimento de uma atitude de maior sensibilidade, orientação e supervisão, de modo a identificar potenciais comportamentos desta natureza, evitar a sua disseminação e agir em conformidade.

Só assim conseguiremos gerar nas nossas crianças e jovens sentimentos de empatia para com os seus colegas desfavorecidos por não disporem dos meios para acompanharem as aulas online, em vez de, por essa razão, serem alvo de troça e chacota, agravando ainda mais a sua exclusão, como nos tem sido reportado.

Estamos todos inevitavelmente ligados, cuidemos então da qualidade dessa ligação.

É crucial potenciar uma ótica multissectorial preventiva, para que todos ajudem a criar as condições necessárias para se protegerem os mais vulneráveis.

