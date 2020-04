Isabel II celebra os 94 anos sem pompa nem circunstância

Nascida a 21 de Abril de 1926, Isabel II já celebrou aniversários enquanto a pobreza assolava o mundo durante a Grande Depressão, ao longo dos duros anos da Segunda Guerra, em plena Crise de Suez... E, agora, comemora um aniversário em confinamento.

A monarca viva que acumula mais anos de reinado no mundo — 68 anos, à sua frente apenas Luís XIV de França (72), João II de Liechtenstein (71) e Bhumibol Adulyadej da Tailândia (70) — completa, esta terça-feira, 94 anos, mais uma vez com um cenário pouco feliz: no Reino Unido, o surto de covid-19 já matou pelo menos 16.509 pessoas, tendo sido confirmados quase 125 mil casos nos territórios da Grã-Bretanha (Escócia, Inglaterra e País de Gales) e Irlanda do Norte desde o início da pandemia. Por isso, a festa dos 94 anos da rainha Isabel II faz-se sem nenhum tipo de pompa nem circunstância.

Os aniversários reais são tradicionalmente marcados por saudações cerimoniais de armas, com salvas de tiros em vários pontos, mas a rainha achou que seria inadequado permitir que isso acontecesse, dadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência: a nação está na sua quarta semana de encerramento, com a maioria das empresas fechadas e os cidadãos a receberem ordens para ficarem em casa. E o desfile, que celebra habitualmente o aniversário da rainha e que costuma acontecer em Junho, não se irá realizar nos trâmites habituais, informou, já em Março, o Palácio de Buckingham.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother.



Happy birthday, Your Majesty! ??? pic.twitter.com/fusEVFsAJT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

O único reconhecimento oficial chegou através do Twitter, onde o Palácio de Buckingham publicou um filme privado de Isabel II quando era criança, a brincar com a irmã mais nova, a princesa Margarida, que morreu em 2002, como forma de agradecimento por todas as mensagens de feliz aniversário. Noutra publicação, com fotos de quatro etapas da sua vida, lê-se: “Chefe da Commonwealth, chefe das Forças Armadas, chefe de Estado em 16 países e a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Esposa, mãe, avó e bisavó. Feliz aniversário, Sua Majestade!”

A rainha vai passar o dia no castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde tem estado durante este período, com o seu marido, o príncipe Filipe, de 98 anos, que, na segunda-feira, fez uma declaração — um acontecimento raro desde que se reformou da vida pública há três anos — a agradecer aos envolvidos na resposta à crise do novo coronavírus.

Isabel nasceu, em 1926, sem que ninguém pensasse que um dia se tornaria rainha. Na época, o trono era ocupado pelo avô Jorge V, a quem sucederia o tio, Eduardo VIII. Porém, alguns meses após celebrar o seu décimo aniversário, em Dezembro de 1936, o tio abdicou para se casar com a divorciada norte-americana Wallis Simpson e o trono foi ocupado pelo irmão deste, Jorge VI, colocando a pequena Isabel na linha de sucessão directa. A britânica ascendeu ao trono em 1952, aos 25 anos de idade, tendo ultrapassado, em 2015, a rainha Vitória (sua tataravó) em tempo de reinado.

“Inevitavelmente, uma vida longa passa por muitos marcos”, constatou a monarca na altura.