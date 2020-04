Covid-19: hotéis portugueses acendem Corações de Luz em homenagem a todos os profissionais

Esta quarta-feira, a partir das 21h, caso tenha algum na vizinhança, olhe para o hotel ou empreendimento turístico mais perto de si. Se for um dos participantes na iniciativa Corações de Luz irá ver um luminoso coração por cá, como já se tem visto por outros pontos do mundo nas últimas semanas.

Não é só pelo Dia da Terra, que se celebra a 22 de Abril, é especialmente um traço de união em homenagem aos profissionais que estão na linha da frente do combate ao novo coronavírus.

Foto O Vila Galé Porto acendeu o seu coração no início do mês DR

Este coração de luz irá brilhar nas fachadas de muitos edifícios e “bate” forte em honra de todo o sector da saúde, dos que trabalham nos supermercados, dos produtores e de todos os profissionais que vão garantindo o funcionamento do país.

A homenagem estende-se aos que ficam em casa, “pelo bem maior de muitos”, como refere em comunicado o grupo Vila Galé, promotor da iniciativa, que conta com o apoio da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) ou Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).​

O convite é para “Acender Corações por Portugal”, durante 15 minutos, resume a AHP na promoção da sua adesão à ideia, já levada a cabo pela Vila Galé em alguns hotéis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem puder e quiser juntar-se à iniciativa também é livre de o fazer: se mais não for, poderá colaborar fotografando as fachadas que puder e partilhando as fotos nas redes sociais (#heartsofhope #coracoesdeesperanca #portugalofhearts).

Grande parte da hotelaria nacional fechou voluntariamente por segurança a maior parte das suas unidades logo em Março. Um inquérito da AHRESP, divulgado no início de Abril apontava para 75% da hotelaria e restauração encerrados.