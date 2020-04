Covid-19: Bairrada envia mensagem a Portugal e ao mundo dos vinhos: “vamos resistir, unidos”

“É necessário arregaçar as mangas e ser proactivo...mesmo em tempo de incertezas.” É assim que a Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, através do seu presidente Pedro Soares, quer apelar ao sector vinícola português para reagir aos tempos de pandemia.

Inspirada pela acção do Ministério da Agricultura levada a cabo com a campanha Alimente quem o Alimenta, a Bairrada quer energia e positividade no sector vinícola do país.

A campanha “No sector do vinho: fortes e unidos, vamos resistir" dirige-se às regiões de todo o país com uma mensagem de esperança para o futuro – mesmo que a CVR da Bairrada já esteja a contabilizar menos produtos enviados para certificação e tendo ouvido dos seus produtores a apreensão relativa ao escoamento dos seus vinhos.

“Não podemos esquecer o papel que o sector do vinho, sector de excelência da agricultura portuguesa, tem vindo a ter para a promoção dos produtos de qualidade Portugueses e para a valorização da marca Portugal”, sublinha o presidente.

No vídeo, destaca-se uma listagem de elogios aos vinhos portuguesas que percorre todo o país: “do Minho ao Algarve, da Madeira aos Açores”, “vamos resistir, unidos”. ​

"Os vinhos verdes vão estar ainda mais frescos”, “as uvas do Douro mais douradas", em “Trás-os-Montes e na Beira Interior, a altitude continuará a imprimir-lhes características únicas”, “os vinhos do Dão irão continuar sólidos como o granito que lhes dá origem”, os do “Tejo de volume prenunciado como o rio que lhes dá nome”, continuaremos a sentir “a leveza dos vinhos de Lisboa”, no Alentejo “as talhas vão continuar a ser abertas”, em Setúbal “o Moscatel não irá faltar”, nem “a maciez dos vinhos do Algarve” e a “salinidade dos vinhos dos Açores”, nem um “nobre Porto ou um bom Madeira”, rematando-se, claro, com a celebração, um dia destes, de “rolhas a saltar da alegria”, da Távora-Varosa à Bairrada.

A Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada lançou em simultâneo a campanha nas suas páginas de Facebook e Instagram (onde se estreou recentemente), com imagens próprias e outras cedidas por outras regiões de vinhos.

Pedro Soares considera esta colaboração como “natural” tendo em conta o momento actual do país: “É uma situação nova para a qual serão necessárias medidas também elas inovadoras. Existe neste sector o sentimento de que é importante mantermos o sector do Vinho junto. Foi essa a mensagem que quisemos passar.”

O sector “não baixa os braços”, “não sabemos se vai ficar tudo bem”, ouve-se no vídeo. E remata-se: “até lá, temos de manter-nos fortes e unidos”

Texto editado por Luís J. Santos