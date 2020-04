Covid-19: Alemanha cancela a Oktoberfest. Começaria em Setembro

Costuma receber cerca de seis milhões de pessoas todos os anos. É a maior festa de cerveja e uma das maiores festas do mundo, seja de que género for. Durante duas semanas, a cada início do Outono, Munique torna-se a catedral mundial da cerveja durante duas semanas. As histórias, números e fotogalerias são sempre de fazer muita espuma por todo o lado. Há outro número relevante em causa: gera mais de mil milhões de euros.

“Decidimos que o risco é simplesmente demasiado grande”, diz Markus Söder, ministro-presidente do estado da Baviera, citado pela Reuters. “Dói, é uma pena”, confessa.

Söder lamentou desapontar tanto os locais como os cerca de dois milhões de visitantes vindos de fora do país que a festa esperava.

Assinale-se que a suspensão do evento, cuja história remonta a 1810, não é inédita: já aconteceu em vários anos, evidentemente quase sempre em períodos de guerra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A festa deste ano estava marcada para decorrer de 19 de Setembro a 4 de Outubro. Apesar de, precisamente agora, a Alemanha estar a começar as experiências de retoma da economia, com reabertura de alguns espaços comerciais e serviços, os grandes eventos estão suspensos até 31 de Agosto até novas ordens.

Apesar do anúncio oficial de abrandamento nas medidas de segurança durante a pandemia, Angela Merkel pediu aos alemães que sejam disciplinados de forma a evitar uma recaída. A situação na Alemanha tem vindo a melhorar, em temos de controlo do surto, mas a chanceler defende que não se deve arriscar e o plano do Governo, como em Portugal, é de reabertura faseada e de contínua vigilância.

Na Alemanha, já morreram mais de 4800 pessoas devido à covid-19.