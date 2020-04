Preço do petróleo continua abaixo de zero nos Estados Unidos

Depois de um dia em que registou a maior perda diária de sempre ao passar a cotar de forma inédita em valores negativos, o preço do petróleo transaccionado no mercado norte-americano continua a estar abaixo de zero.

A cotação do petróleo West Texas Intermediate (WTI) referente aos contratos para entrega em Maio — cuja negociação acaba esta terça-feira — chegou a estar em terreno positivo durante a madrugada, mas por escassas seis horas, voltando a balançar e a descer para um valor de -4,55 dólares por barril.

O dia de segunda-feira foi de queda vertiginosa. A cotação chegou a estar a um valor negativo de 40,32 dólares na última noite em Lisboa e, como a queda foi tão acentuada — superior a 300% — a recuperação que se regista entretanto representa, mesmo com o preço do barril ainda abaixo de zero, uma variação de 88%.

O dia foi uma verdadeira montanha russa. O prazo de negociação dos contratos futuros de Maio está a chegar ao fim. O mercado norte-americano está com excesso de stocks e, com a queda no consumo devido à travagem na economia associada à crise de propagação do novo coronavírus, em paralelo com uma produção de petróleo elevada, o problema agudizou-se. E como muitos investidores estão com dificuldade em encontrar um armazém onde possam guardar os barris de petróleo desses contratos de Maio, ou estão a preferir vendê-los no mercado, a trajectória de queda acentuou-se nas últimas horas para valores inéditos. E isso aconteceu mesmo depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os principais aliados, como a Rússia, terem chegado a acordo na passada semana para cortarem a produção mundial em 9,7 milhões de barris por dia.

Sinal de que essa decisão não chegou para travar um movimento brusco foi o que se passou na segunda-feira nos mercados internacionais. Ao início da tarde em Portugal, o preço do barril de petróleo cotado em Nova Iorque referente a Maio valia 12 dólares, mas, ao fim do dia, a queda já tinha sido tão grande que o preço estava em um dólar e, pouco depois, em terreno negativo.

À Reuters, Phil Flynn, analista da consultora Price Futures Group em Chicago, explicava que “as refinarias estão a trabalhar a níveis baixos porque ainda há a imposição de confinamento em muitos Estados [norte-americanos]”.

Enquanto os contratos futuros de WTI referentes a Maio estão a negociar em valores negativos, os contratos futuros para entrega em Junho, embora também tenham estado em queda acentuada, continuam com a cotação em terreno positivo, nos 20,2 dólares por barril.

Em Londres, onde se negoceiam os contratos com referência para o mercado português, os contratos futuros de Brent para entrega em Junho, continuam em terreno positivo, nos 22,58 dólares por barril, o que significa uma queda na ordem dos 12%.

A previsão da Agência Internacional de Energia prevê que a procura de petróleo diminua 9,3 milhões de barris por dia em 2020.