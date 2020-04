Pedidos de moratórias representam 20% do crédito do Santander

O Banco Santander já recebeu 70 mil pedidos de adesão às moratórias de crédito, por parte de empresas e particulares, envolvendo um total de 7,5 mil milhões de euros de empréstimos.

Os números de acesso às medidas públicas e privadas de suspensão temporária dos pagamentos dos créditos foram revelados esta terça-feira por Pedro Castro e Almeida, presidente da instituição, duramente a audição no Parlamento, que pretende avaliar o que as entidades financeiras estão a fazer para apoiar empresas e particulares no âmbito da actual pandemia de covid-19.

O responsável do Santander, o terceiro banco a ser ouvido pelos deputados esta terça-feira, adiantou que os pedidos de acesso às moratórias representam cerca de 20% da carteira de crédito do banco junto de particulares, e 40% das empresas, excluindo grandes empresas ou entidades públicas.

O acesso à moratória, que suspende os pagamentos de capital e juros, ou apenas de capital, durante seis meses, representa um total de mil milhões de euros que não saem das contas dos particulares ou empresas, adiantou o banco.

Pedro Castro e Almeida referiu que nas moratórias do crédito não há garantias do Estado, “é um risco dos bancos”, admitindo que no final dos seis meses pode haver necessidade de prolongar a medida. No crédito aos particulares, a moratória da Associação Portuguesa de Bancos estabelece um prazo de 12 meses, o que atira o problema - o de saber se os clientes podem retomar os pagamentos -"mais lá para a frente”.