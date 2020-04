“Esta crise do petróleo é como a covid-19: não tem tratamento nem vacina”

Na segunda-feira, os observadores do mercado petrolífero ficaram boquiabertos com a curva do preço do barril no mercado WTI de Nova Iorque. A linha do preço entrou numa espiral tão descontrolada que só parou nos 40 dólares negativos. A tendência continuou esta terça-feira, embora se tenha verificado uma recuperação para mais perto de zero, com a passagem dos meses dos contratos de futuros, de Maio (que acaba hoje, o que justifica a pressa em despachá-los por parte dos vendedores) para Junho.

