Covid-19: BCP já recebeu 80 mil pedidos de acesso a moratórias

O Millennium BCP já recebeu cerca de 80 mil pedidos de acesso às moratórias de crédito, as públicas e as privadas (dos bancos), num total de 4,5 mil milhões de euros de créditos, revelou esta terça-feira Miguel Maya, aos deputados. O responsável acrescentou que 55 mil pedidos são de particulares, envolvendo 2,3 mil milhões de euros de crédito, e as restantes 25 mil de empresas, num total de 2,2 mil milhões de euros.

Durante uma audição no Parlamento, no âmbito da acção dos bancos no financiamento a empresas e particulares, o presidente do BCP adiantou que nas linhas de crédito covid- 19 o banco tem mais de 16 mil pedidos, no montante de 4,3 mil milhões de euros, a maioria das quais apresentadas por microempresas (54% dos pedidos, mas apenas 9% dos créditos envolvidos) e pequenas e médias empresas (44% dos pedidos e 78% dos montantes).

As moratórias de crédito, que permitem a suspensão temporária de capital e juros, ou apenas de capital, são uma das soluções criadas pelo Estados e pelos bancos para facilitar o pagamento de empréstimos a famílias e empresas mais afectadas pela actual crise provocada pela covid-19.

Por requerimento do CDS-PP, o Parlamento aprovou a audição dos responsáveis dos cinco maiores bancos para prestarem esclarecimentos sobre as dificuldades que particulares e empresas continuam a sentir no acesso às medidas de apoio criadas pelo Estado, no âmbito do actual momento de crise provocada pela covid-19.

Durante a audição, o presidente do BCP não escondeu que tem havido atrasos na aprovação das moratórias, explicando que o elevado número de pedidos de é difícil de gerir, obrigando a trabalhar quase 24 horas sobre 24 horas, envolvendo inclusive “80 robots”.

Garantiu, no entanto, que as prestações de crédito entretanto cobradas por pessoas que pediram a sua suspensão “serão estornadas”, ou seja, devolvidas às contas dos clientes, o mais breve possível.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na audição, Miguel Maya declarou “o fortíssimo compromisso do BCP de financiamento à economia”, mas também lembrou que em relação às linhas de financiamento às empresas é necessário algum cuidado, porque muitas delas “já hoje não aguentam praticamente a dívida que têm”, assumindo ainda que esta crise “vai deixar algumas empresas para trás”.

Lembrando que os bancos, neste momento, também têm de “cuidar da sua própria saúde”, o responsável assegurou que “o BCP tem de fazer uma avaliação nos créditos às empresas”, garantindo, no entanto, que nas linhas de crédito com garantia do Estado “não está a exigir nada que as sociedades de garantia mútua não estejam a exigir”.

Nas linhas de crédito do Estado, também o BPI, o primeiro a ser ouvido esta terça-feira pelos deputados, garantiu que “não pede mais nenhum documento do que é exigido pela sociedade de garantia mútua”.