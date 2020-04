UEFA recomenda que federações concluam os campeonatos

A UEFA deixou nesta terça-feira uma “recomendação forte” aos 55 membros para que as Ligas de futebol nacionais possam ser concluídas, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, sem especificar um calendário preciso.

Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol europeu dá conta de uma reunião com as 55 associações que dele fazem parte, por videoconferência, no qual foi deixada a recomendação “para que se terminem as principais ligas e taças de cada país”.

A UEFA admite ainda que sejam considerados “alguns casos especiais assim que sejam desenvolvidas as linhas orientadoras sobre a participação nas competições europeias” da próxima época, no caso de campeonatos que sejam cancelados.

“Várias opções de calendarização foram apresentadas, cobrindo tanto jogos de selecções como de clubes”, pode ler-se no comunicado.

O reatar das competições, nacionais e europeias, de clubes e de selecções, bem como o modelo para a temporada 2020/21 estará no centro da agenda da reunião do Comité Executivo da UEFA, marcado para quinta-feira.

Na segunda-feira, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse que as Ligas estão prontas para jogar à porta fechada, porque “é melhor do que não jogarem”, o que teria um “impacto terrível” a nível económico.