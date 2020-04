Clubes italianos de acordo para o regresso da Serie A

Os 20 clubes da Serie A italiana de futebol concordaram, esta terça-feira, de forma unânime, que deverão fazer um esforço para tentar concluir a época 2019/20, suspensa em virtude da pandemia de covid-19.

A reunião levou clubes como a Sampdoria, o Torino e o Brescia - que se opunham energicamente ao regresso da competição - a reconciliar-se com os restantes e a fazer um pacto para levar a prova, interrompida no início de Março, até ao fim.

“Em assembleia-geral realizada por videoconferência, a Serie A confirmou, por unanimidade, estar disposta a levar a bom termo a liga de 2019/20, assim seja autorizado pelo governo”, sustentam os responsáveis através de uma declaração conjunta, enquanto aguardam um “encontro” com representantes governamentais, previsto para esta quarta-feira.

Para reforçar esta posição, refere-se que todas as medidas necessárias para retomar o campeonato respeitariam “os protocolos médicos indispensáveis à protecção dos profissionais”, em conformidade com as regras estabelecidas pela FIFA, UEFA e federação italiana.

A federação italiana de futebol (FIGC) assume que pretende levar a época até ao fim, nem que para tanto fosse necessário disputar no Outono as jornadas em falta. A expectativa é de iniciar os treinos no mês de Maio.

A FIGC avançou, entretanto, a hipótese de retomar o campeonato em finais de Maio ou no início de Junho.

O presidente do organismo, Gabriele Gravina, avançou que será necessário um período de três semanas, depois de terminado o confinamento, para as equipas ficarem aptas a regressar à competição do ponto de vista físico.

A FIGC teme que em caso de cancelamento definitivo da Serie A surja uma avalancha de processos interpostos pelos clubes que se sintam lesados.

A Serie A está a 12 jornadas da conclusão, existindo ainda jogos em atraso referentes a rondas anteriores, numa altura em que a Juventus lidera a prova com 63 pontos, mais um do que a Lazio, encontrando-se o Lecce, SPAL e Brescia nos lugares de despromoção.