Bundesliga poderá recomeçar a 9 de Maio

A Liga alemã poderá recomeçar no dia 9 de Maio, com jogos à porta fechada e com fortes medidas de higiene, devido à pandemia da covid-19. A indicação foi dada por vários representantes governamentais, com a aceitação do futebol germânico.

A data foi avançada na segunda-feira pelo responsável máximo da região da Baviera, Marcus Soder, em declarações ao jornal Bild, e teve primeiro a concordância do Governo da Renânia do Norte-Vestfália e depois do próprio ministro da Saúde germânico.

“Com um plano coerente, é possível organizar jogos à porta fechada. Acho que isso é possível a partir de 9 de Maio”, afirmou Jens Spahn, igualmente ao Bild.

Com estes “sinais positivos e de confiança vindos da classe política”, o presidente da Liga Alemã de Futebol, Christian Seifert, avançou que na quinta-feira haverá uma reunião com todos os clubes da Bundesliga e do segundo escalão para discutir o recomeço das competições, com a data de 9 de Maio em cima da mesa.

Já nesta terça-feira, o presidente do Bayern Munique mostrou-se agradado com essa situação, mas realçou a importância de respeitar “todos os cuidados de higiene”.

“Temos que levar a sério essa questão e dar o exemplo. Temos que respeitar as regras médicas e legais impostas pelas autoridades. Só assim podemos minimizar os riscos”, considerou Karl-Heinz Rummenigge.

Tal como em quase todo o mundo, o futebol na Alemanha parou no início de Março, devido ao surto do novo coronavírus.