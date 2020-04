Telescola tornou RTP Memória no canal mais visto pelos jovens e no quarto mais visto do país

Na segunda-feira, as audiências da RTP Memória quadruplicaram com o regresso da telescola. De acordo com dados provisórios fornecidos ao PÚBLICO pela estação pública, a RTP Memória “foi o quarto canal mais visto do dia” e ultrapassou o canal de notícias CMTV. No grupo dos 0 aos 14 anos de idade, o canal foi mesmo o mais visto do país ao longo do dia.

No primeiro dia de #EstudoEmCasa, “a RTP Memória teve 4,2 [%] de share, mais de quatro vezes a audiência média da RTP Memória” num dia normal, disse ao PÚBLICO Marina Ramos, da Direcção de Comunicação da RTP. Com estes valores relativos ao consumo ao longo de todo o dia, ultrapassou assim a CMTV e tornou-se no quarto canal mais visto do dia de segunda-feira logo a seguir aos generalistas SIC, TVI e RTP.

A mesma fonte indicou ainda que entre espectadores dos 0 aos 14 anos de idade, a RTP Memória foi líder com 14% de share.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda não é possível quantificar o número de espectadores que representam estas duas percentagens de share, valor que indica a parcela de espectadores a ver televisão num dado momento, mas nas próximas horas esses números deverão estar disponíveis.

A Telescola é a consequência da manutenção do fecho das escolas durante o estado de emergência e das medidas de contenção da covid-19. A pandemia do novo coronavírus, que gerou aquilo a que o FMI já chama o Grande Confinamento, está a ter um impacto histórico nas audiências televisivas em todo o mundo, nomeadamente em Portugal.