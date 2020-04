Há teatro para ouvir na rádio e na internet

Teatro na rádio é a proposta do ciclo Transmissão, uma iniciativa conjunta das associações culturais UMCOLECTIVO e Txon-poesia e da companhia de teatro As Crianças Loucas. Este ciclo de teatro radiofónico, com direcção artística de Cátia Terrinca e Vicente Wallenstein, arrancou esta segunda-feira, e estender-se-á até sábado, dia 25, por várias rádios locais, nacionais e internacionais (Mais Rádio, de Setúbal, Rádio Elvas, de Elvas, Antena Livre, de Gouveia, Antena 2, Rádio Miúdos, RDP África, e Rádio Morabeza, de Cabo Verde), ficando depois da transmissão os programas disponíveis na plataforma Mixcloud.

A ideia, segundo o texto de apresentação, foi colmatar o cancelamento da programação prevista para o Cineteatro de Elvas. Há peças em várias categorias, das crianças aos adultos, e uma homenagem à obra do autor, encenador, actor e poeta Carlos Wallenstein (avô de Vicente), que morreu em 1990.

Esta terça poderá ouvir-se O Senhor da Dança, de Verónique Tadjo, Miau Miau Béu Béu Pum Pum, de Carlos Wallenstein, e Requiem, do mesmo autor, continuando com, nos dias seguintes, Up.Smara, a partir de Smara, de Paula Carballeira, Barco Louco, outra vez de Carlos Wallenstein, Combate de Amor, de Vanda R. Rodrigues, Sofia, de Mayana Neiva, A Um Metro, um inédito de Lígia Soares, Acto do Corpo, de Maria da Graça Varella Cid, O Cão em Busca de Luz, de Cátia Terrinca, Prisão Domicilária, também inédito, de Filinto Elísio, e Cartas, escritas por Mário Cesariny e dirigidas a Cruzeiro Sanches, Almada, de Carlos Wallenstein e Lia Gama, A Cadella, de Fernando Pessoa e Poema de Amor Libertário à Cidadania, de Vera Duarte. Os horários e detalhes de cada transmissão podem ser consultados no site oficial da UMCOLECTIVO.