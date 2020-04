Covid-19: Morreu o dramaturgo italiano Antonio Tarantino, autor de Stabat Mater

O dramaturgo italiano Antonio Tarantino, conhecido em Portugal por textos para teatro como Stabat Mater e A Paz, morreu em Turim, aos 82 anos, vítima do novo coronavírus, noticia esta terça-feira o jornal italiano La Repubblica.

Antonio Tarantino nasceu em Bolzano em 1938 e chegou tardiamente ao teatro, em 1993, já com 55 anos e deixando para trás a pintura. Impôs-se com os textos Stabat Mater e com a colecção Quatro Actos Profanos, tornando-se numa referência para gerações mais novas.

Os seus primeiros trabalhos, Stabat Mater e Paixão Segundo João, remontam ao início dos anos de 1990 e foram publicados na colecção Livrinhos de Teatro, da companhia Artistas Unidos, tendo conquistado o importante prémio da escrita teatral Riccione. Escreveu em seguida Vésperas da Virgem Santíssima e Brilharetes.

Estes quatro trabalhos foram originalmente dirigidos pelo encenador franco-tunisino Cherif, e receberam o prémio UBU em 1998, galardão que voltou a ser concedido a Antonio Tarantino por Quatro Actos Profanos, em 2010.

Escreveu ainda Materiali per Una Tragedia Tedesca (Materiais para uma Tragédia Alemã) que voltou a ganhar o prémio Riccione e o prémio UBU, em 1997 e em 2000, respectivamente.

Ainda em 2000, escreveu Stranieri, e até 2005 produziu La Casa de Ramallah, La Passe, Trattato di Pace, Non é che Un Piccolo Problema.

Tarantino colaborou intensamente com a companhia de teatro Artistas Unidos, criada por Jorge Silva Melo em 1995, de quem era amigo pessoal. Para os Artistas Unidos escreveu A Coxa Vai Parir Mas o Bebé Quer Lá Saber de Nascer, integrado no espectáculo Conferência de Imprensa e Outras Aldrabices, em homenagem a Harold Pinter, levado à cena em 2004.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O actor e encenador Jorge Silva Melo recorda agora ao PÚBLICO: “Era esperada a morte deste extraordinário artista que só começou a fazer teatro quando lhe retiraram o pequeno estúdio de pintor que a câmara de Turim lhe tinha dado. O que fazer se só tenho um quarto? Sim, ele vivia num pequeno quartinho nas aforas ‘sociais’ de Turim, nem telefone tinha, era preciso falar com uma amiga que o avisava de que teria uma chamada pelas tantas.”

Os Artistas Unidos realizaram ainda uma leitura de A Casa de Ramallah, dirigida por João Meireles e integrada no Festival de Almada, em 2004. E, no ano seguinte, estrearam Paixão Segundo João, com encenação de Jorge Silva Melo, que repuseram em 2006, o mesmo ano em que estrearam Stabat Mater, também com encenação de Jorge Silva Melo e interpretação de Maria João Luís.

Para Jorge Silva Melo, Tarantino era “um grande escritor” que escreveu “contra o teatro, assinando peças impossíveis como Materiais para uma Tragédia Alemã sobre os Baader Meinhof e Entebbe (12 horas se representada na íntegra) ou fazendo subir ao palco gente da mais baixa rua, vendedeiras de feira, travestis da noite, drogados, as pessoas que ele conheceu, com quem bebeu vinho tinto nas horas mortas das estações de comboios”. O encenador reconhece em Tarantino “um génio provavelmente, homem de tempos muito antigos mas que conhecia como ninguém as dores desta noite, a fuga para a morte. Morreu agora, sozinho. Não tinha já família e as pessoas mais próximas já tinham saído de Turim. Li-lhe, de uma das vezes em que ele passou por Lisboa, Gomes Leal (em português, devagarinho): “Eu vejo-a vir ao longe, perseguida / como dum vento lívido varrida/(...)/ São os passos nas trevas/ vagarosos os passos da Canalha”. Ia devagarinho traduzindo uma palavra ou outra. Estávamos no Miradouro da Graça, esse bairro onde morreram os últimos anarquistas. O Antonio era desses. E eu adoro-o.”