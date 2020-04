Covid-19: FCT apoia 66 projectos com 1,8 milhões de euros

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através da linha de financiamento Research 4 Covid-19, vai apoiar com 1,8 milhões de euros 66 projectos que respondam às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, foi anunciado esta terça-feira.

Numa nota divulgada no seu site, a FCT adianta ter recebido 302 candidaturas à “linha de financiamento excepcional” criada em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) para dar resposta à pandemia da covid-19.

Dessas candidaturas, 284 foram admitidas pela comissão de avaliação que, posteriormente, propôs para financiamento 66 projectos, dos quais 24 são sobre diagnóstico da covid-19, 11 sobre estudos clínicos e epidemiológicos, 14 sobre prevenção, seis sobre terapêutica e 11 noutras áreas.

Os projectos agora aprovados e cujo propósito é dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde na intervenção e combate à pandemia de covid-19 têm de apresentar resultados “num período curto até ao máximo de três meses”, adianta a FCT.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tendo em conta a evolução dinâmica e rápida da situação e o contexto de incerteza em que vivemos, foi previsto que este apoio especial Research 4 Covid-19 tenha dois períodos para a apresentação de propostas”, avança a FCT, que anunciará nos “próximos dias” qual será o segundo período para a apresentação de candidaturas.

A linha de financiamento pretende mobilizar a capacidade científica e tecnológica existente em Portugal ao serviço do combate ao novo coronavírus que provoca a doença covid-19. De acordo com informação divulgada pela FCT, o financiamento de cada projecto será até 30 mil euros, para além dos recursos próprios associados a reorientação de equipas e actividades de investigação e desenvolvimento nas unidades já apoiadas pela FCT.

À Research 4 Covid-19 podem candidatar-se unidades de investigação das instituições de ensino superior e os seus institutos, laboratórios do Estado e outras instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, podendo apresentar projectos de forma individual ou em parceria, “sendo obrigatória a participação de serviços e entidades prestadoras de cuidados de saúde”. As empresas podem participar nas candidaturas, “desde que em parceria com instituições de investigação”.