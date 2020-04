Lembro-me, quando em Itália foi declarado o estado de emergência, de ver nos telejornais e espalhado pelas redes sociais, homens e mulheres a tocar e a cantar nas varandas de suas casas, fosse para ajudar a passar o tempo fosse para animar os vizinhos. Está-lhes no sangue um allegro vivace que não se repete em mais povo nenhum do mundo. E essa energia emocionou-me. A forma como se entregavam a cada nota, compasso a compasso. Profissionais e amadores. Todos unidos numa missão de entreter para fazer esquecer o amargo de um vírus que chegara e se instalara com uma violência sem precedentes. A música era e é remédio para a alma. E os italianos sabem-no.

Entre as aulas que dou, agora online, e as pausas que faço quando escrevo, gosto de ir à varanda ver como se andam a portar as pessoas e fazer inofensivos juízos de valor sobre a pertinência dos seus, por exemplo, relaxados passeios pelas ruas, que deviam, a meu ver, estar mais vazias do que estão. Mas deixo-me sempre, logo de seguida, levar por questões mais humanas como o sofrimento por que algumas destas pessoas poderão estar a passar. A morte de um familiar que não resistiu ao maldito vírus, o desemprego, ou pessoas que como eu mantêm o mesmo ritmo de trabalho e ainda têm que fazer de professor de dois filhos, limpar e arrumar a casa, e sem saber bem como, manter a sanidade mental. Vivem-se tempos complicados e não nos é sequer permitido abraçar quem precisa. O amor e a saudade transmitem-se hoje por vídeochamadas ou por mensagens escritas como se vivêssemos num filme de ficção científica com o título: “Apart We Shall Overcome”.

Há, porém, formas de transmitir emoções que chegam por vezes tão fundo em nós como se de um abraço ou de um beijo se tratasse. Sentimentos que o ar transporta e que nos chegam sem o perigo de qualquer contágio fatal. Muito pelo contrário. Chegam a ser terapêuticos. A fazer-nos sorrir. Como que por magia. Que é como quem diz, com música.

E foi com essa consciência, e inspirado na espontaneidade Italiana que me ocorreu, sendo pouco ou nada original, ir para a minha varanda com a minha guitarra e amplificador, e tocar para quem quisesse ouvir.

Ou melhor, para quem precisasse de ouvir. A primeira vez que toquei foi, confesso, estranho. À minha frente, janelas fechadas e a sensação de que jamais se abririam. Ou pior, que se abririam apenas pela curiosidade de descobrir quem naquela conservadora Avenida de Roma ousava perturbar a paz e o sossego de umas jovens 22h. Mas os primeiros curiosos não tardaram a espreitar e a ali ficar. Admirados certamente, mas aparentemente curiosos e agradados o suficiente para dali não arredarem pé. Nota a nota, compasso a compasso, fui improvisando sobre uma backing track e as palmas que se seguiram foram sinónimo de missão cumprida. De remédio para alma. Tive essa confirmação quando no sábado seguinte, véspera de Páscoa, toquei a Ave Maria de Schubert em homenagem a quem está na linha da frente desta pandemia e a publiquei no Facebook. Os comentários que se seguiram foram de agradecimento, pedidos para que voltasse a tocar e até mesmo confissões de quem se emocionara.

A música, não resolvendo propriamente os problemas de ninguém, trouxe alguma luz e esperança no dia-a-dia dos meus vizinhos. E enquanto assim for e fizer sentido continuarei a tocar na minha varanda como os italianos em Alegro Vivace.