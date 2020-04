O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Portugal registou no último dia mais 21 mortes de covid-19, aumentando o total para 735 desde o início da pandemia. O país tem 20.863 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, mais 657 do que no dia anterior – o que corresponde a uma taxa de crescimento de 3,2%. Os dados foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde. E podem ser consultados em baixo.

Professores contam como é dar aulas na nova Telescola. Nem houve tempo para ensaiar

Durante mais de dois meses, haverá aulas pela televisão para cerca de 850 mil alunos do ensino básico. Para garantir que o chamado #EstudoEmCasa estivesse já nesta segunda-feira nos ecrãs tudo acabou por ser preparado em pouco mais de duas semanas. E a ansiedade não é pouca entre os professores envolvidos. Veja aqui. E aqui.

Portugal vai fazer ensaios clínicos ao plasma de doentes recuperados

Portugal vai realizar ensaios clínicos ao plasma de doentes recuperados de covid-19. Este estudo deve começar em Maio, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência diária na Direcção-Geral da Saúde. Saiba mais aqui.



Celebrações religiosas retomam “alguma normalidade” a partir de Maio

O encontro entre António Costa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), Manuel Clemente, terminou sem que fosse revelado como será feita a reabertura gradual as cerimónias religiosas a partir do próximo mês. No final da reunião, o primeiro-ministro elogiou o exemplo da Igreja Católica no combate à propagação da covid-19, mas avisou que, apesar do levantamento de algumas restrições, as cerimónias religiosas deverão respeitar e cumprir as “regras de protecção social que terão de ser mantidas para travar a pandemia”. Leia mais aqui.

Crise sanitária provoca “forte redução” da actividade económica em Março

A pandemia de covid-19 provocou uma “forte redução” da actividade económica em Março, e o indicador que mede a confiança dos consumidores recuou para o valor mais baixo desde Fevereiro de 2016, revelou o Instituto Nacional de Estatística. Leia mais aqui.

CP está sem receitas e só tem dinheiro para pagar salários de Abril

Com uma redução da oferta de 25%, mas com uma quebra nas receitas de 95%, a CP está a ficar sem dinheiro. Os comboios andam vazios (excepto um reduzido número de suburbanos na hora de ponta da manhã) e as bilheteiras não geram receita. Saiba mais aqui.

Há 21 anos que o petróleo não estava tão barato

O barril de petróleo, medido pela negociação de contratos de entrega futura, alcançou os 15 dólares em Nova Iorque, atingindo níveis que já não se viam desde 1999. A quebra na procura por causa da paralisação da economia norte-americana atirou as cotações para uma queda de 20% e levou a capacidade de armazenagem de produto nos Estados Unidos para perto do limite. O artigo completo está aqui.

Base da Ota recebe refugiados que estavam em hostel da Morais Soares

A base aérea da Ota vai receber muitos dos imigrantes e refugiados que, neste domingo, abandonaram o hostel da Morais Soares, no bairro de Arroios, em Lisboa, disse na manhã desta segunda-feira, ao PÚBLICO, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Mais de uma centena de pessoas daquela unidade estão infectadas. Na Ota, o Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, actualmente sem alunos, pelo facto de o ensino estar a ser ministrado à distância, foi transformado em centro de acolhimento para doentes. Também as instalações da base naval do Alfeite vão ser utilizadas para receber 130 pessoas oriundas de lares, 100 idosos e 30 funcionários, respondendo à solicitação da Câmara Municipal de Almada. Leia aqui. E aqui.

Papa Francisco não vem a Portugal em 2022

A Jornada Mundial da Juventude, agendada para Agosto de 2022, foi adiada, anunciou o Vaticano esta segunda-feira, no boletim informativo diário da Santa Sé. É invocada a actual situação de saúde e o impacto que a pandemia pode ter no "movimento e agregação de jovens e famílias”. ​Este evento, que será acolhido pela cidade de Lisboa, passa a realizar-se um ano mais tarde, em Agosto de 2023. Leia mais aqui.

Espanha propõe fundo de recuperação de 1,5 biliões financiado por dívida perpétua

A criação fundo de recuperação da economia europeia no valor de 1,5 biliões de euros, que seria financiado por dívida perpétua e que seria distribuído por transferências directas para os países mais afectados pela pandemia de coronavírus, é a proposta que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, vai levar à apreciação dos chefes de estado e governo da União Europeia durante o seu próximo encontro informal por videoconferência, marcado para esta quinta-feira. Na reunião, os líderes deverão dar luz verde às medidas de emergência aprovadas pela Comissão e o Parlamento Europeu, bem como aquelas que foram acordadas pelos ministros das Finanças da zona euro no âmbito do Eurogrupo, destinadas a garantir flexibilidade e liquidez aos governos e agentes económicos em resposta à crise provocada pela paralisação da actividade económica. Leia mais aqui.

Entre críticas à sua gestão da crise, Johnson receia segunda vaga de covid-19

Cavalgada a primeira vaga de propagação do novo coronavírus no Reino Unido, com grandes sacrifícios humanos e económicos, o Governo britânico já deu o pontapé de saída na discussão sobre o calendário para o alívio das medidas de contenção e confinamento. O receio de uma segunda onda de contágio está a levar Boris Johnson a temer pela reabertura, ainda que gradual, do país. A notícia completa está aqui.

Austrália pede investigação à origem do surto em Wuhan e China diz nem pensar

O Governo de Pequim tem sido acusado de ser responsável pela pandemia e de falta de transparência e o apelo australiano deste domingo, para a constituição de uma investigação independente, foi o mais recente embate. “Os assuntos sobre o coronavírus são para serem avaliados de forma independente e acho ser importante que o façamos”, disse ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Marise Payne, salientando que a sua preocupação sobre a transparência chinesa está “muito elevada”. “De facto, a Austrália vai insistir nesta questão”. Leia mais aqui.

Activistas pró-armas incentivam protestos contra a quarentena nos EUA

Três defensores do uso e porte de armas nos Estados Unidos estão por trás de alguns dos maiores grupos do Facebook que apelam a manifestações contra a quarentena um pouco por todo o país, em mais um sinal de que os protestos que aparentam ser espontâneos são, na realidade, planeados por uma rede de activistas conservadores. O artigo completo está aqui.

Presidente da UEFA: “É melhor jogar à porta fechada do que não jogar de todo”

Continua a haver cautela e parcimónia na abordagem da UEFA ao desenlace da presente temporada. Aleksander Ceferin, presidente do organismo, admite que nos próximos meses os jogos venham a ser disputados à porta fechada e aponta a conclusão dos campeonatos como a principal medida para minimizar o impacto da pandemia de covid-19 nas finanças dos clubes. Leia mais aqui.