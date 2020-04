Ovar. Infectado com covid-19 foi de bicicleta a uma padaria. Acabou detido

A PSP deteve em Ovar, no distrito de Aveiro, um homem de 50 anos infectado com o novo coronavírus que estava a conduzir uma bicicleta, após ter ido a uma padaria.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito detido no domingo, pelas 11h45, por violação de confinamento obrigatório, acusou positivo no teste à covid-19 a que foi submetido no dia 8 de Abril.

“O homem, que foi interceptado na via pública a conduzir um velocípede e sem qualquer meio de protecção individual (máscara, luvas), alegou ter vindo de uma padaria existente em Ovar”, refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a PSP, a funcionária da padaria onde o suspeito esteve foi informada do sucedido, tendo encerrado de imediato o estabelecimento, a fim de proceder à desinfecção do espaço.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O detido foi acompanhado até à sua residência e a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

A PSP realça que apesar de ter sido levantada a cerca sanitária no concelho de Ovar, está interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, incluindo as deslocações com origem ou destino no referido concelho, excepto as “necessárias e urgentes”, nomeadamente para aquisição ou venda de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos.

A esquadra de Ovar vai continuar a fiscalizar a permanência e as deslocações de pessoas no concelho, especialmente nos acessos principais e nas zonas junto à praia do Furadouro (marginal e avenida principal).