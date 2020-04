Juiz pede afastamento do processo de Rui Pinto após polémica com Benfica

O juiz Paulo Registo pediu para ser afastado do julgamento do hacker Rui Pinto, após a polémica com as publicações alusivas ao Benfica no Facebook. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pela juíza presidente da comarca de Lisboa, Amélia Almeida, que adiantou que este pedido de afastamento está “relacionado com as notícias que surgiram nos últimos dias”.

Paulo Registo foi sorteado na última terça-feira para presidir a um colectivo de juízes, do qual fazem ainda parte Ana Paula Conceição e Helena Leitão, que irá julgar Rui Pinto (em data ainda a determinar), acusado de 90 crimes. O juiz também integra o colectivo que irá julgar o processo e-toupeira, que envolve o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves.​

Contudo, foram tornadas públicas publicações que mostram a simpatia clubística do juiz em relação ao Benfica. Num desses registos – que foram, entretanto, removidos do perfil do magistrado –, Paulo Registo critica a arbitragem numa partida dos “encarnados” frente ao FC Porto, exigindo inclusive a saída do actual presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, com o comentário “Fontelas Gomes cbrao [sic] pede a demissão”.

A juíza presidente da comarca de Lisboa, Amélia Almeida, garantiu ao PÚBLICO que a distribuição deste processo “foi electrónica e pública”. Já Francisco Teixeira da Mota, um dos advogados de Rui Pinto, classificou a situação como “preocupante”, garantindo que a defesa iria reunir para discutir a situação e avaliar que medidas deveriam ser tomadas.

Depois de ter sido detido na Hungria em Janeiro de 2019, Rui Pinto foi extraditado para Portugal, onde ficou em prisão preventiva durante praticamente um ano. Há cerca de duas semanas, no dia 8 de Abril, foi conhecido que Rui Pinto seria transferido para uma residência controlada pela Polícia Judiciária, após ter sido acordada uma colaboração do hacker com as autoridades. Na base deste acordo esteve a cedência das senhas para dez discos rígidos que se encontravam encriptados e inacessíveis desde a detenção do denunciante em Budapeste.