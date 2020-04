“Fazemos um trabalho honesto e verdadeiro”, diz Graça Freitas

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu esta segunda-feira no Programa da Cristina, na SIC, que a instituição que lidera está a fazer um trabalho “honesto” e “verdadeiro” e negou qualquer tipo de encobrimento. Numa entrevista que começou num registo íntimo, Graça Freitas explicou que preferia não ter a exposição mediática que a covid-19 lhe deu, mas mostrou-se determinada no seu trabalho. “Temos que estar à altura do que a vida nos dá”, afirmou a directora-geral de saúde.

Como é que se lida com as críticas nesta conjuntura, quis saber Cristina Ferreira. Graça Freitas reconheceu que há críticas que não são fáceis de ouvir, mas garantiu que reage com tranquilidade: “Lida-se sabendo que não há alternativa. Qualquer pessoa exposta está sujeita a isso”.

A médica contou que, neste período, se levanta antes das 6h e que a primeira fase do dia é dedicada à leitura. Actualiza-se sobre a evolução da pandemia durante a noite, procura artigos científicos e notícias relevantes tanto sobre Portugal como sobre o resto do mundo. “Ninguém é insubstituível, mas nesta fase faço falta”, respondeu Graça Freitas quando confrontada por Cristina Ferreira sobre o facto de ainda não ter tirado qualquer dia de folga desde que a pandemia surgiu. Admitiu que “o processo de comunicação” é das partes mais difíceis do seu trabalho, especialmente numa fase de “incerteza” em que os conhecimentos sobre o novo coronavírus vão sofrendo alterações ao longo do tempo.

Reafirmou que o uso de máscara só faz sentido em locais fechados, onde não seja possível manter o distanciamento social, e insistiu que o uso deste mecanismo de protecção não deve impedir ninguém de continuar a respeitar as restantes regras como a distância de segurança e a lavagem frequente das mãos e das superfícies.

Para explicar como manter uma distância saudável sem nos afastarmos demasiado dos mais próximos, Graça Freitas contou que ainda visita a mãe, que vai fazer 90 anos, apesar de o fazer menos vezes. Nessas visitas reprime qualquer contacto físico. “Não te beijar agora quer dizer que gosto muito de ti. É por amor que não te estou a abraçar”, revelou o que diz à mãe.

No início da entrevista, Graça Freitas, que nasceu em Angola, contou que a sua primeira vocação foi a terra e a agricultura e que se seguiu uma paixão pela arquitectura, interrompida pela sua incompatibilidade com a matemática. A medicina veio quase por acaso. “As minhas amigas queriam ir para Medicina. Fui para o curso para as acompanhar até à universidade”, reconheceu.

Veio para Portugal com 18 anos e chegou “em pleno Inverno”. “Nesse primeiro inverno, talvez porque foi o primeiro, o frio marcou-me bastante”, recordou, garantindo que mesmo assim se adaptou com facilidade.

A directora-geral de saúde contou que o primeiro trabalho que teve como médica foi no Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde aprendeu muito da parte humana da profissão, e que depois passou uns meses em Ponte de Sor, no Alentejo. Recordou alguns episódios desse tempo e de como os pacientes lhe entregavam em casa “tachinhos pequeninos com sopa” ou como teve autorização para comer os figos de uma figueira que ficava em frente a sua casa, uma habitação pré-fabricada que tinha sido oferecida à autarquia pela Noruega.