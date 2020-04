Covid-19: morreram mais 21 pessoas em Portugal. Há 20.863 casos confirmados

Portugal registou no último dia mais 21 mortes de covid-19, aumentando o total para 735 desde o início da pandemia. O país tem um total de 20.863 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, mais 657 do que no dia anterior – o que corresponde a uma taxa de crescimento de 3,2%. Os dados foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A taxa de letalidade em Portugal é de 3,5% e, acima dos 70 anos, é de 12,8%. O número de recuperados mantém-se inalterado: são 610 — para se ser considerado “curado”, são precisos dois testes negativos.

Há 1208 pessoas internadas e 215 em unidades de cuidados intensivos (menos nove do que no domingo). Pessoas em tratamento no domicílio são 87,8% dos casos. A percentagem em internamento é de 5,8%, com 1,8% em cuidados intensivos e 4,8% em enfermaria”, revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

António Lacerda Sales anunciou que a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos chega aos 54%, detalhando o destino dos 66 ventiladores que chegaram a Portugal, este domingo, vindos da China. “Chegaram ontem [domingo] 66 ventiladores a Portugal vindos da China, como estava previsto. Esses ventiladores serão distribuídos de imediato por todo o país: destes, 40 ficarão na região Norte e Centro; os restantes 23 unidades serão distribuídos por hospitalares de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.”

O Norte é a região com mais casos – ao todo, são 12.543 pessoas com diagnóstico positivo e 424 mortes. Lisboa e Vale do Tejo tem 4709 e 130 mortes; o Centro tem 2952 casos e 164 mortes. No Algarve há 11 mortes e nos Açores seis mortes; no Algarve e na Madeira não há mortes registadas. O concelho do Porto tem 1068 casos e o concelho de Lisboa tem 1060 casos, assim como o concelho de Vila Nova de Gaia.

Até domingo, Portugal tinha registado um total de 714 mortes (mais 27 do que no sábado) e ultrapassado os 20 mil casos registados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 – uma subida de novos casos de 2,6% em relação ao dia anterior. Portugal está em estado de emergência até dia 2 de Maio.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infectou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados. Na Europa, são já mais de 100 mil mortes causadas por covid-19. Itália continua a ser o país europeu com mais mortes, mas Espanha é o que tem mais infectados: são mais de 200 mil.