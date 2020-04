Covid-19: Layoff da Global Media abrange 538 trabalhadores do grupo

O layoff da Global Media, grupo que detém títulos como Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN) e a rádio TSF, entre outros, vai abranger 538 trabalhadores, disse nesta segunda-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

A administração da Global Media afirmou nesta segunda-feira, num comunicado interno a que Lusa teve acesso, que o layoff aplicado à empresa afecta todos, “da base até ao topo do grupo”, e “permite defender” a sua sustentabilidade e os “seus quase 700 postos de trabalho directos”.

Excluindo o grupo TSF (Rádio Notícias), o layoff abrange 438 pessoas, sendo 354 com uma diminuição média de 26,1% do horário de trabalho e 84 com suspensão do contrato, de acordo com a fonte.

Para o grupo da rádio, num universo total de 100 abrangidos, 96 trabalhadores ficam com uma redução média de 24,4% do horário laboral e quatro com suspensão do contrato, segundo a mesma fonte.