Rui Rio sobre função pública: “Estes aumentos não deviam acontecer”

O líder do PSD tem estado muitas vezes ao lado do Governo, quando se trata de tomar decisões relacionadas com a covid-19, mas nesta segunda-feira, depois de se saber que começaram a ser pagos os aumentos salariais prometidos aos funcionários públicos, Rui Rio defendeu: “Estes aumentos não deviam acontecer.”

“Quando há trabalhadores em layoff a receber só dois terços do salário, outros atirados para o desemprego e as finanças públicas brutalmente pressionadas pelos gastos que estamos a ter de fazer, estes aumentos não podiam acontecer”, escreveu Rui Rio na rede social Twitter.

Bem sei que 0,3% é pouco. Mas quando há trabalhadores em lay-off a receber só 2/3 do salário, outros atirados para o desemprego e as finanças públicas brutalmente pressionadas pelos gastos que estamos a ter de fazer, estes aumentos não podiam acontecer.https://t.co/sKAgcPyWxh — Rui Rio (@RuiRioPSD) April 20, 2020

Ao começarem a ser pagos, nesta segunda-feira, os salários referentes ao mês de Abril, os funcionários públicos receberam os aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores e de dez euros para as remunerações inferiores a 700 euros — com retroactivos a Janeiro.

“As actualizações salariais já começaram a ser processadas em Abril, no entanto, esse pagamento dependerá da capacidade dos serviços e do momento em que estes processam os respectivos salários”, afirmou fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública à agência Lusa. “Em todo o caso, os aumentos serão retroactivos a Janeiro de 2020”, acrescentou.

Apesar de manter uma posição solidária com o Governo desde o início da pandemia, e de até ter escrito uma carta aos militantes do PSD a defender a sua posição e o seu estilo de oposição — “patriótica”, como lhe chamou —, Rui Rio não perdeu a oportunidade para criticar estes aumentos que, na sua opinião, surgem no momento errado.