A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Carlos Loução e utentes da Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras

E quando não posso gravar velhinhos, eis que eles chegam a mim. Este foi o email que recebi um destes dias: "Olá, boa noite. O meu nome é Sofia Simão e sou directora técnica da Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras, sita no interior do concelho de Odemira. Apoiamos diariamente cerca de 80 utentes, divididos por três respostas sociais: centro de dia, serviço de apoio domiciliário e lar. Pensei, repensei e decidi entrar no confessionário da música portuguesa, pois tive o prazer de ler a entrevista do Tiago, no jornal PÚBLICO. Fez-se luz e não me foi indiferente, uma vez que sou seguidora da página A Música Portuguesa a Gostar dela Própria e tive a honra de ouvir o seu testemunho, no Futuridade 2069, em Ílhavo.

Evidentemente, que passamos um momento difícil nas nossas vidas, nos nossos trabalhos e neste momento aquilo que nos distanciava tornou-se o fio condutor que nos une — refiro-me às redes sociais. Face ao exposto até aqui, vivem-se momentos dramáticos, com os "velhos" (permita-me a expressão), em particular dentro dos lares, não só pelo medo da covid-19, mas também pelo isolamento social, em que a palavra saudade ganha novos contornos, caminhando de mãos dadas com a ansiedade e angústia, da ausência das famílias, dos amigos, da comunidade e até dos técnicos e colaboradores. Nós fomos substituídos por equipamentos de protecção individual, em que o verde, o azul e o branco são as cores predominantes e dominantes, nos espaços institucionais. A equipa técnica, no momento, tenta a todo o custo amenizar os sentimentos dos idosos, pois estamos seriamente focados na sua saúde mental. Certo será afirmar que a nossa grande aliada no momento é a Internet e tudo o que esta permita aproximar.

Antes deste contexto epidemiológico, o nosso plano de actividades contemplava actividades direccionadas às raízes, hábitos e costumes dos nossos utentes. Recentemente, criámos uma oficina de cante, agora parada devido às circunstâncias, com uma periodicidade semanal, envolvendo os utentes do centro de dia e do lar. Conhecido o sucesso da actividade, e assim a situação o permita, idealizámos um novo projecto, com contornos mais abrangentes. Para colocar a oficina em prática contamos com a colaboração do tocador Carlos Loução (Centro de Valorização da Viola Campaniça e Cante de Improviso). Outra das vertentes desta oficina é integrar as nossas actividades, e vice-versa, nos planos dos alunos a frequentar o jardim de infância e EB1 na localidade, unindo gerações. São actividades intergeracionais, com a particularidade de serem ainda multiculturais, dado a existência de indivíduos de várias nacionalidades a residir em São Martinho das Amoreiras. Nada mais me traz até aqui, do que partilhar o registo de uma moda, gravada no passado mês de Fevereiro, intitulada Se Fores a São Martinho, na expectativa de colaborar neste projecto inovador."

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.