Califórnia cobre parque de skate com areia para afastar quem fura quarentena

Quem por estes dias passar pelo parque de skate de San Clemente, na Califórnia, notará que o local está bem diferente. As autoridades da Califórnia encheram o parque de areia, depois de vários skaters terem sido vistos a ignorar os sinais que pediam para não entrarem.

O parque foi fechado no dia 1 de Abril para prevenir aglomerados que pudessem espalhar o novo coronavírus. Mas muitos desobedeceram. Então, as autoridades foram à praia ao lado retirar 37 toneladas de areia para cobrir o espaço.

Muitos skaters e visitantes estão indignados com esta situação, bem como a San Clemente Skatepark Coalition, a organização não-governamental que angariou dinheiro para construir o parque, que diz não ter sido avisada da medida. As autoridades repetiram o processo noutros parques na zona de Los Angeles.

Em declarações ao jornal local San Clemente Times, Samantha Wylie, responsável pela gestão de praias e parques da cidade, sublinhou que teve de tomar esta medida porque as pessoas não estavam a cumprir as ordens. “No dia 1 de Abril, deixámos andar para ver se as pessoas obedeciam”, disse. “Vimos pessoas a continuar a usar o parque, reuniam-se em grupos, pais levavam os filhos. O fecho não foi respeitado.”

Os protestos contra continuam. Há quem continue a quebrar as regras e aproveite agora a areia extra para escrever mensagens contra o “exagero” das autoridades. E já há também skaters a retirar a areia do local.

