As portas que Abril abriu

Com o 25 de Abril à porta, parece-me oportuno recordar uma frase poética do saudoso Ary dos Santos: Agora já ninguém cerra as portas que Abril abriu. Dos três D do programa do MFA - democratizar, descolonizar e desenvolver - os dois primeiros estão integralmente cumpridos, mas no desenvolvimento há ainda muito a fazer, pese o grande salto que o país deu depois da Revolução dos Cravos e com a integração europeia. A maior porta que Abril abriu foi, inegavelmente, a liberdade de expressão, seguindo-se, quanto a mim, o Serviço Nacional de Saúde, bem precioso de todos os portugueses, por vezes tão injustamente atacado.

As adversidades do momento, que todos cremos passageiras, não impedem que se celebre os 46 anos do 25 de Abril, que se cumprem agora. Abril devolveu-nos a liberdade e a democracia. Que mais nos poderia dar? Como Soares costumava dizer, o 25 de Abril está profundamente enraizado no povo português. Nesta curta mas sentida evocação de Abril, parece-me ainda justa uma palavra de apreço para Mário Soares, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Freitas do Amaral, fundadores da democracia e quatro grandes senhores da política. E, obviamente, também para os capitães de Abril. Estes foram, sem dúvida, a alma da Revolução! Sem eles, a ditadura de Salazar e Caetano não seria derrubada. Portugal não teria visto - como viu, para gáudio de todos nós - a luz ao fundo do túnel.

Simões Ilharco, Lisboa

Festejar Abril

No próximo dia 25 de Abril será gratificante comemorar 46 anos de liberdade. É, sem dúvida, o marco glorioso e libertador da nossa história. Este ano, devido às contingências do coronavírus, devemos seguir as recomendações do Presidente da República, que nos lança um desafio. Ganhar a liberdade, em tempo de pandemia, é saber ficar em casa. Só podem sair os que fazem parte da “linha da frente”. Saibamos usar a nossa querida liberdade para sermos os cidadãos pelos quais o mundo de hoje anseia.

Diamantino Reis, Portimão

Reflexões

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Li com imenso prazer a crónica do professor Santana Castilho no PÚBLICO de 15 de Abril. Mais uma vez a clarividência como ele sempre escreve, devia dar que pensar a políticos e a muitos “intelectuais” de trazer por casa. Ora agora surgiu Ursula von der Leyen com a ideia peregrina de querer confinar os velhos enquanto se pretende dar mais folga a todos os outros. Faz-me lembrar os versos de Augusto Gil: “Os velhos Senhor, que mal vos fizeram eles?”

Há uma frase do professor que deixo aqui repetida pela sua clareza e bom senso: “Dia após dia, os mais populares pivots das nossas televisões descodificam gráficos mágicos, com as antevisões dos penúltimos dias da humanidade. No fim dos noticiários asfixiantes, paramentam-se de sacerdotes da esperança e catequizam-nos com uma longa e poética homilia de boas condutas.” Gostei de ler ainda as palavras sensatas quando relembra: “Por ano morrem dez milhões com cancro. Em 2018 morreram 200 mil crianças com tuberculose e 300 mil com malária.” O que são estes números em relação às 100 mil pessoas que já morreram com a covid-19?

Borges Simão, Torres Novas