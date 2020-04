Residentes de Nova Iorque processam OMS pela resposta à pandemia da covid-19

Numa acção conjunta, três moradores do Condado de Westchester, nos subúrbios de Nova Iorque, processaram esta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), acusando a autoridade de negligência grave ao encobrir e responder à pandemia de covid-19.

Os cidadãos norte-americanos, residentes numa das primeiras regiões do país a ser afectadas pelo vírus, acusaram a OMS de não declarar oportunamente o surto de covid-19 como uma pandemia, de não monitorizar a resposta da China desde que os primeiros casos foram detectados (em Dezembro de 2019), de não fornecer directrizes de tratamento e de aconselhamento aos seus membros e de não coordenar uma resposta global à doença.

Além, disso, acusaram a autoridade mundial da saúde de conspirar com a China — que não foi apontada como réu no processo — para encobrir a gravidade do Sars-CoV-2.

Contactados pela Reuters, tanto a OMS como os advogados dos três cidadãos ainda não responderam a um pedido de comentário.

O processo de Richard Kling e Steve Rotker, ambos de New Rochelle, e Gennaro Purchia, de Scarsdale, foi aberto no tribunal federal de White Plains, em Nova Iorque.

Os “lesados” pedem uma indemnização, cujo valor não é especificado, pelo que apelidam de dano “incalculável” causado pela OMS aos cerca de 756 mil residentes adultos do Condado de Westchester. A região, que fica a Norte da cidade de Nova York, tem cerca de 967.506 moradores, 78% dos quais adultos, de acordo com as informações do Governo dos Estados Unidos.

New Rochelle tornou-se num dos locais com mais casos diagnosticados no país depois de um advogado, que tinha estado presente numa cerimónia numa sinagoga, ter sido diagnosticado com a covid-19 a 2 de Março. Westchester registava, até este domingo, 23 mil casos confirmados de infecção.

No Estado de Nova Iorque, estão confirmados 242.786 casos positivos e morreram 13.869 pessoas com o novo coronavírus. Juntos, os Estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e Connecticut registaram quase metade das mortes de há quatro dias, o dia mais mortífero desde que começou a pandemia. O número de internamentos também continua a baixar aos poucos, avançou esta segunda-feira o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo.