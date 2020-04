Netanyahu e Gantz assinam acordo para formar Governo de coligação

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro em exercício em Israel, e o líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, assinaram nesta segunda-feira um acordo para formar um Governo de coligação de emergência devido à propagação do novo coronavírus.

O Governo será chefiado de forma rotativa entre Netanyahu e Gantz. Uma das exigências do líder da oposição era ser o primeiro chefe do Executivo, mas será Netanyahu a manter-se no cargo que desempenha há uma década.

É o culminar de um longo processo negocial e de três eleições legislativas no período de pouco mais de um ano em que o Likud, de Netanyahu, e o Azul e Branco terminaram virtualmente empatados.

A pressão para que Gantz aceitasse integrar um Governo de coligação com poderes de emergência vinha até do Presidente, Reuven Rivlin, que tinha encarregado o Parlamento de procurar uma coligação. Caso o período de 21 dias iniciado na semana passada terminasse sem que fosse fechado um acordo, Israel voltaria a ter eleições legislativas.

No entanto, Gantz também se viu confrontado com a erosão do apoio dentro do próprio partido, que encarou como uma quebra das promessas de campanha a aproximação a Netanyahu, acusado de corrupção em três processos judiciais. Durante as campanhas eleitorais, Gantz tinha prometido não entrar em Governos com políticos acusados de crimes e fez da luta contra a corrupção uma das principais bandeiras.

A propagação do coronavírus em Israel – onde, de acordo com os últimos dados, há 13.654 infectados e 173 mortos – veio mudar o cenário político.