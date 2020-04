Covid-19: África com 1119 mortos e 22.275 infectados

O número de pessoas infectadas pela covid-19 em África subiu para 22.275, dos quais 5489 recuperaram da doença, registando-se já 1119 mortos, revelou nesta segunda-feira o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

De acordo com o boletim que actualiza os dados da pandemia em África, nas últimas 24 horas os infectados por esta doença subiram de 21.096 para 22.275. Em relação aos mortos, registou-se uma subida de 1.055 para 1.119.

O Norte de África continua a ser a região mais afectada: 9.563 casos, 2.162 recuperados e 795 mortos.

A pandemia afecta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países – África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos e Camarões - a concentrarem mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus.

A África do Sul continua a ser o país com o maior número de casos (3158), com 54 mortos, mas o maior número de óbitos regista-se na Argélia, 375 em 2629 infectados.

O Egipto tem 3144 doentes e 239 mortos, enquanto Marrocos totaliza 2855 casos e 141 óbitos. Os Camarões contabilizam 42 mortes em 1016 infectados.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 61 casos e uma morte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Guiné-Bissau contabiliza 50 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e Moçambique tem 39 casos declarados da doença.

Angola soma 24 casos confirmados de covid-19 e duas mortes e São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, continua sem casos registados, após uma primeira identificação de quatro casos positivos que não foram confirmados na segunda análise.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), estão confirmados 79 casos positivos de infecção, segundo o África CDC.