Covid-19: com o abrandar do contágio, alguns países começam a levantar restrições

Na Europa e no mundo, alguns países iniciaram esta segunda-feira o processo de levantamento de algumas medidas de restrição, à medida que o aumento do número de infecções abranda e as economias continuam a sentir os efeitos da pandemia que já infectou mais de 2,4 milhões de infectados e matou 166 mil pessoas em todo o mundo​.

A Alemanha autorizou esta segunda-feira a reabertura de espaços comerciais com até 800 metros quadrados, como livrarias, stands automóveis, lojas de bicicletas, floristas ou outros negócios.

Na sexta-feira, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, considerou que a pandemia está sob controlo no país, com o número de recuperados a ser superior ao de novas infecções desde 12 de Abril.

O aliviar das restrições preocupa a chanceler alemã, Angela Merkel, face à possibilidade de uma segunda vaga de infecções, caso a reabertura seja demasiado abrupta ou devido ao relaxamento da população.

Foto O regresso à actividade na Alemanha. As autoridades alemãs recomendam o uso de máscara sempre que se sai à rua Reuters/Matthias Rietschel

Na Noruega, as creches, encerradas há um mês, puderam reabrir esta segunda-feira. Também consultórios de certas especialidades médicas podem retomar a actividade. O país tem prevista a reabertura parcial de escolas secundárias, universidades e espaços como cabeleireiros a partir de 27 de Abril.

A República Checa iniciou um plano de reabertura em cinco etapas esta segunda-feira, com a retoma de actividade em mercados ao ar livre e oficinas. Os checos vão também poder voltar a viajar para o estrangeiro, desde que se submetam a uma quarentena de duas semanas quando regressarem ao país.

Foto Os mercados ao ar livre da República Checa reabriram esta segunda-feira Reuters/David W Cerny

A Polónia e a Albânia são os outros dois países europeus que aliviaram algumas das imposições desde esta segunda-feira. A Polónia autorizou a reabertura de parques e florestas, para além de ter aumentado o número máximo de pessoas por estabelecimento comercial. Já os albaneses reabriram alguns negócios, entre os quais a indústria petrolífera e o sector mineiro.

Apesar de a Índia ter registado o maior crescimento diário desde o início do surto, algumas regiões do país autorizaram a retoma de actividade na agricultura e indústria, desde que sejam garantidas aos trabalhadores as normas de distanciamento social e de higiene necessárias. O estado de Maharashtra, o mais afectado pelo surto, com 3600 casos, anunciou que as actividades poderão ser retomadas nas zonas menos afectadas, mantendo-se o isolamento nas áreas com maior incidência de casos.

No Irão, o país mais afectado pela pandemia no Médio Oriente, com mais de 5200 mortes e 83 mil casos, esta segunda-feira foi dia de reabertura de centros comerciais e bazares – “negócios de médio risco”, de acordo com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani. O país levantou também restrições em relação ao trânsito automóvel dentro das cidades, o que provocou engarrafamentos em várias metrópoles do país. As medidas têm sido criticadas pelas autoridades de saúde, uma vez que o país tem lutado para conseguir mitigar o contágio.

#Iran: Sharp traffic surge is reported in Tehran.

Under pressure from President Rouhani businesses reopened in the city while "smart social distancing" is being implemented by the government.

This is not #SocialDistanacing and nothing about it is smart. pic.twitter.com/T3LUm8m9Ox — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) April 18, 2020

Na Austrália, alguns concelhos levantaram restrições de acesso às praias, mas apenas para fazer exercício, tanto nos areais como na água, e cumprindo as regras de distanciamento social, reforçam as autoridades locais.

Depois de uma semana de abrandamento no crescimento do número de casos, Israel anunciou no domingo que vai aliviar as medidas em vigor nas últimas cinco semanas. Lojas de electrónica, hardware e de material de escritório vão poder voltar a abrir, e vai ser possível reunir grupos de oração, até um máximo de 19 pessoas e apenas se der para garantir uma distância de dois metros entre todos. Para já, os estabelecimentos escolares, centros comerciais e cabeleireiros vão continuar encerrados.

Espanha e França mantêm as restrições

Em Espanha, o primeiro-ministro, Pedro Snchez, reconhece que há progressos na luta contra o surto, mas qualquer levantamento de restrições só terá lugar a 27 de Abril a começar por medidas que permitam aos mais novos passar algum tempo fora de casa. Na semana passada, alguma da actividade industrial e de construção foi autorizada a retomar, mas a maioria dos estabelecimentos continua encerrada.

Na França, apesar de o surto parecer estar sob controlo, as autoridades francesas vão manter as medidas de confinamento pelo menos mais três semanas, até 11 de Maio, data em que está prevista a reabertura das escolas de uma forma gradual.