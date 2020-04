A nova rotina dos militares: menos tradição, formaturas suspensas e lençóis em quarentena

No discurso político e não só, o combate à covid-19 passou a ser encarado como uma guerra. E é da mesma forma que os comandantes do Regimento de Infantaria nº1 (RI-1) e Base Aérea nº11 (BA-11), unidades das Forças Armadas sedeadas em Beja, interpretam o confronto com um inimigo que está longe de ter contornos bélicos. Porque este é um combate que não se faz com armas, faz-se com apoio, em que o esforço vai todo para a defesa das populações.

