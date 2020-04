“Olá, amigos”: Aos 6 anos, Pilar junta convidados especiais nos seus vídeos

Com as recomendações de confinamento, todos os dias procuram-se novas formas de ocupar o tempo. Os desafios são ainda maiores para quem tem filhos pequenos e não sabe como entretê-los. Na casa de Pilar, de 6 anos, já não há esse problema. Todos dos dias, a menina e o pai lançam um vídeo no seu canal de YouTube e aquilo que começou por ser uma brincadeira para os amigos da escola é agora um sucesso com milhares de visualizações e convidados famosos.

Mais A carregar...

“Olá, amigos”, ouve-se no início de todos os episódios. Chama-se “A Minha Pilar” e começou em tempos de isolamento numa “brincadeira para celebrar o Dia do Pai num grupo de chat da escola”, explica Paulo Castanheiro, o pai. “Aquilo foi um sucesso entre os meninos e os pais. Ela também adorou a ideia e até perguntou no dia a seguir se não gravávamos outro vídeo”, conta ao PÚBLICO.

Os pequenos episódios abordam temas didácticos, alguns de trabalhos sugeridos pela escola ou pelos terapeutas da criança, e vão desde animais de estimação ao dia mundial da arte. À anfitriã juntam-se caras e vozes conhecidas como Fernando Alvim, Vasco Palmeirim, Fernanda Serrano, entre outros. Os convidados são amigos do pai que trabalha no grupo Media Capital Rádios e é investigador no iNova Media Lab, o laboratório de criação digital da Universidade Nova de Lisboa.

Até ao momento, o vídeo com mais visualizações é aquele em que Ljubomir Stanisic participou e é um dos preferidos de Pilar, conta o pai. Uma das razões é porque a menina teve a oportunidade de “ensinar” ao reconhecido chef como cozinhar o seu prato preferido: massa com carne.

Palavras difíceis

“Agora chegam cada vez mais contactos de pessoas que querem colaborar”, conta Paulo Castanheiro, que agradece a todos os que o ajudam a tornar o projecto possível. “Não é ao desbarato ou sem sentido que fazemos isto”, sublinha, acrescentando que “apesar das gravações serem uma palhaçada, isto é um estímulo enorme para ela”.

E o pai dá um exemplo: “No outro dia, falamos sobre spoilers e foi giro tentar explicar isso a uma criança de 6 anos. Agora essa palavra faz parte do seu vocabulário. Independentemente dos temas, fica sempre com algumas ideias de cada história que grava e aprendemos a dizer palavras mais difíceis.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As reacções chegam de todo o lado, há mensagens, por exemplo, do estrangeiro que dizem que “isto foi o melhor que aconteceu durante a quarentena”, conta o pai que admite sentir-se “reconfortado e absolutamente derretido”. Por outro lado, também as terapeutas “vêem os vídeos e dão feedback, o que é incrível”.

Paulo Castanheiro não esperava o crescimento nas visualizações, mas descarta qualquer objectivo financeiro com a criação destes vídeos: “Nós só transmitimos a nossa aprendizagem, sem encenação.”