O Rendimento Básico Incondicional faz sentido?

O Rendimento Básico Incondicional é uma medida de que se tem vindo a ouvir falar cada vez mais, mas que divide opiniões. Afinal, quais seriam as vantagens e as desvantagens de Portugal avançar com o RBI? Neste P24, ouvimos Catarina Neves, doutoranda em Filosofia Social e Política e investigadora no Centro de Ética, Política e Sociedade, da Universidade do Minho, e Luís Aguiar-Conraria, doutorado em Economia e professor Associado com Agregação, na Universidade do Minho.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.