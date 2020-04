Preços fixos do gás de garrafa entraram hoje em vigor

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta segunda-feira os preços do gás de botija, depois de o Governo ter determinado que estes vão ser determinados administrativamente durante o estado de emergência (que estará em vigor até 2 de Maio), para impedir situações de especulação.

Os preços regulados do gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado para o mês de Abril, referentes às taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, começaram a ser aplicados às zero horas desta segunda-feira, dia 20 de Abril de 2020, no continente.

Assim, o valor máximo do GPL butano na tipologia T3, para as garrafas com capacidade de 12,5kg e 13kg (que é o usado pela maioria das famílias) é de 21,15 euros e 22 euros, respectivamente, anunciou a ERSE.

Já o GPL propano, também na tipologia T3, terá um preço máximo de 18,20 euros, na garrafa de 9kg, e de 22,24 euros, na garrafa de 11 kg.

No que toca à tipologia T5, o preço do GPL propano não poderá ultrapassar, na garrafa de 35kg, os 63,04 euros e, na garrafa de 45kg, 81,05 euros.

A ERSE passará a calcular e a publicar no seu site o valor máximo do GPL durante o estado de emergência, cabendo à Entidade Nacional dos Serviços Energéticos (ENSE) fiscalizar no terreno se estes preços estão a ser cumpridos pelos revendedores.