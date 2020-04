Uma indústria ligada à máquina começa a regressar às fábricas

A fábrica da Volkswagen em Palmela retoma hoje parcialmente a laboração. Após 36 dias de paragem, uma parte dos trabalhadores regressa ao trabalho na Autoeuropa, que vai manter parte dos funcionários em layoff. A produção só regressa aos níveis pré-crise em Junho.

A Renault, em Cacia, já reabriu. A PSA em Mangualde preparou mais de 100 medidas para proteger trabalhadores quando estes regressarem. Este é o cenário por todo o lado. As mudanças são tantas que os trabalhadores vão precisar de dias ou de semanas para se ajustarem, alertam sindicatos na Alemanha.

A VW é bem o espelho dos problemas. As vendas recuaram 23% no primeiro trimestre. Primeiro, foi a paragem forçada pela epidemia de covid-19 na China, que representa 39% das vendas globais do grupo em 2019. Até Março, as vendas na China recuaram 35,1%, menos 339 mil unidades.

A crise sanitária transformou-se em pandemia, forçando o resto do mundo a parar. No fim de Março, 1,1 milhões de europeus estavam em layoff neste sector ou perderam o emprego. O sector paga 2,6 milhões de postos directos. E contribui indirectamente para mais 11,2 de empregos na Europa.

Toyota, Hyundai e Volvo já trabalham ou regressam agora. Hungria, Bélgica, França, Suécia, Roménia, Rep. Checa, Eslováquia, Turquia e Polónia assistirão ao regresso às fábricas nesta semana e na próxima.

O ambiente é de desespero. A produção perdeu 1,5 milhões de carros. As vendas na Europa caíram 55,1% em Março. Com menos 800 mil carros vendidos do que em 2019, regista-se em 2020 o pior Março desde 1990.

Em Portugal, a quebra foi de 56,7% em Março. E de 86,5% nas primeiras duas semanas de Abril.

O presidente-executivo da PSA (segundo construtor europeu), Carlos Tavares, acredita na retoma, “no limite da capacidade financeira” do consumidor. “Depois da crise, os consumidores vão reagir muito bem e, de certa maneira, valorizar ainda mais o conforto e a liberdade que representa a posse de um automóvel”, diz o gestor em entrevista à edição de Abril da revista do Automóvel Clube de Portugal.