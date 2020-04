Sindicato francês diz que futebolistas poderão rejeitar regresso da Liga

O presidente do sindicato francês de jogadores de futebol, Sylvain Kastendeuch, assegurou que os futebolistas profissionais que representa estão dispostos a rejeitar a participação no que resta da Liga 2019-20, devido os riscos associados à pandemia de covid-19.

Num artigo publicado nesta segunda-feira no diário Le Monde, Kastendeuch garantiu que os atletas filiados na União Nacional de Futebolistas Profissionais “rejeitam o regresso à competição nas condições actuais”, qualificando de “precipitada e perigosa” a eventual decisão de retomar o campeonato.

“A necessidade económica não deve sobrepor-se à saúde pública”, observou o presidente do organismo sindical, numa altura em que a Liga de clubes equaciona vários cenários para o regresso da competição em Junho.

Através de um comunicado, a Liga francesa (LFP) já fez saber que aguarda com serenidade a solução que o Governo anunciará no fim de Abril para pôr termo ao confinamento. A direcção do organismo acrescenta que também esperará pelas recomendações da UEFA, que deverão ser apresentadas na quinta-feira, assim como pelo calendário da Liga dos Campeões.

“Já solicitámos à comissão médica da Federação Francesa de Futebol e ao representante dos médicos no Conselho de Administração da LFP que elaborassem um protocolo sanitário para o regresso dos treinos, à imagem do que já fizeram alguns dos campeonatos europeus”, acrescenta.

A França é o quarto país do mundo mais afetado, depois dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha, com um total de 19.718 mortos e mais de 152 mil casos confirmados de infecção.