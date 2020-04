Presidente da UEFA: “É melhor jogar à porta fechada do que não jogar de todo”

Continua a haver cautela e parcimónia na abordagem da UEFA ao desenlace da presente temporada. Aleksander Ceferin, presidente do organismo, admite que nos próximos meses os jogos venham a ser disputados à porta fechada e aponta a conclusão dos campeonatos como a principal medida para minimizar o impacto da pandemia de covid-19 nas finanças dos clubes.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Ceferin diz acreditar que existem ainda opções disponíveis para terminar as Ligas nacionais. “Poderemos ter de recomeçar sem espectadores, mas o mais importante é disputar os jogos. Numa altura tão difícil, traria alegria às pessoas e uma sensação de alguma normalidade, mesmo que os jogos fossem apenas seguidos pela televisão”.

Até ver, é intenção da UEFA compatibilizar os campeonatos e as taças nacionais, sendo que Ceferin considera ser ainda “muito cedo” para concluir que não é possível acabar a temporada. “Conseguimos terminar”, confia o dirigente, lembrando que é preciso respeitar as decisões das autoridades. Quanto a uma data-limite para uma decisão, “não existe”. “Depende sempre de quanto recomeçarmos a jogar”.

Com a Série A a apontar o reinício para 4 de Maio, Aleksander Ceferin sublinha que o mais importante é seguir escrupulosamente as medidas sanitárias que forem decretadas, salvaguardando sempre a saúde de todos os agentes desportivos envolvidos.

Tendo em conta a complexidade do combate à covid-19 e longa janela temporal que se prevê que tenha de ser cumprida até à comercialização de uma vacina, a perspectiva é de que os jogos de futebol sem público nos estádios se tornem regra. “No início, sim, mas é melhor jogar sem espectadores do que não jogar de todo. O futebol trará de volta as emoções às casas dos adeptos”.

Ceferin, de resto, acredita que estas medidas serão aplicadas somente “durante um período limitado” e que, “com o tempo, tudo voltará ao normal”. “Voltaremos a ter estádios cheios, tenho a certeza disso”.

A vontade de concluir as jornadas em falta nos diferentes campeonatos radica, também, nas urgentes necessidades financeiras dos clubes. “As Ligas são a base das receitas dos clubes em todo o lado. Se terminarem, as consequências serão limitadas. Já a UEFA, pelo contrário, vai perder imenso dinheiro com o adiamento do Euro 2020”.