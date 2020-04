Padel envia ao Governo plano para “reabrir imediatamente” os “courts”

Clubes (regras)

• Colocar sinalização no pavimento da recepção, para se respeitar a distância de segurança nas filas para pagar ou entrar no clube.

• Garantir uma barreira física (ex. em Acrílico) entre o jogador e o recepcionista

• Proibir o aluguer de raquetes e bolas

• Limite as actividades de Padel a alugueres de campos, treinos e aulas até 3 alunos

• Limite o número de jogadores por campo a um máximo de 4 pessoas

• Implementar um buffer de 10 minutos entre reservas para limpar/desinfectar o campo depois de cada utilização

• Adiar reuniões sociais

• Planear níveis crescentes de ausências de funcionários / voluntários

• Mantenha a sua equipe informada sobre as acções que se estão a realizar

• Mantenha registos de quem participa nas suas actividades e respectivos contactos

• Pagamentos devem ser feitos por transferência, MB ou MBway - evite manipular dinheiro

Clubes (higienização)

• Fornecer sabão, desinfectante para as mãos ou toalhetes em todos os principais pontos de contacto

• Limpar o interior dos campos, nas partes de vidro, malhas, tela de rede e postes, com um produto à base de álcool ou lixivia, no fim de cada utilização – aula ou marcação de jogo

• Limpar todas as superfícies, como balcões, mesas, maçanetas, louças, casas de banho, telefones, teclados, tablets e mesas, três vezes ao dia usando luvas descartáveis

• Limpar todas as superfícies que possam ter sangue, fluidos corporais e/ou secreções ou excreções.

• Lembre e incentive regularmente todos, principalmente os mais novos, da necessidade de lavar as mãos regularmente e adoptar os outros princípios de uma boa estratégia de higiene

• Remover todo o mobiliário de descanso (Cadeiras, Bancos e Afins)

• Remover os móveis almofadados em pano ou materiais que não sejam de fácil desinfecção permanente

• Exibir sinalização sobre técnicas de lavagem das mãos e higiene em pontos estratégicos, como todos os lavatórios, áreas de alimentação, áreas de bar e nas laterais do campo.

• Proibir o uso das Casas de Banho para mudar de roupa ou tomar banho.

• Obrigatório o encerramento dos serviços de restauração, café, cantina e bar, a menos que operadas profissionalmente. Nesse caso, as actividades devem ser restritas a takeaway e não para consumo no local - sem pagamentos em dinheiro.

Interacção no clube

• Apenas as pessoas que vão praticar padel, como jogadores e treinadores, bem como o staff podem frequentar o clube.

• Chegue o mais próximo possível do início da actividade e saia o mais rapidamente possível assim que terminar.

• Somente um dos pais/responsável deve acompanhar as crianças menores sempre que possível.

• Deve esperar no exterior do clube ou da área de prática de padel, até que saiam os jogadores que estavam a ocupar o campo onde vai jogar ou ter aula, antes de entrar no clube, zona, ou campo, a fim de evitar cruzar-se com mais pessoas

• Toque nas raquetes em vez dos apertos de mão regulares antes ou depois da partida

• Mantenha-se a 1,5 metros de outras pessoas enquanto assiste ou participa numa actividade de Padel.

• Mantenha o distanciamento social o tempo todo, inclusive ao dar feedback e enquanto os jogadores descansam

• Evite as trocas de campo, ou se estiver a jogar um torneio que exija a troca de campo, cada par deve trocar de campo por portas opostas

Treinos e aulas

• Só devem estar 4 pessoas no campo, incluindo o treinador

• Encurte as sessões de treino sempre que necessário para minimizar que os jogadores se cruzem

• Limite o número de jogadores por campo a um máximo de 4 pessoas

• Limite o uso de equipamento de treino, como por exemplo cones, alvos, marcas, etc.

• Não permita que os alunos toquem em nenhum equipamento de treino - o treinador deve apanhar as bolas depois de terminados os exercícios.

• Quando há necessidade de apanhar as bolas os jogadores devem atirá-las, usando apenas a raquete, sem tocar com a mão, para a área onde está o treinador a recolhê-las.

Uso de equipamento

• Certifique-se que limpa as mãos antes e depois de sair do campo

• Não toque na sua cara depois de tocar numa bola, raquete ou outro equipamento de Padel

• Use novas bolas e grips para raquete sempre que possível

• Use menos bolas por sessão

• Substitua todas as bolas se alguém suspeito de ter COVID-19 entrar em contacto com elas

• Restrinja as bolas a uma pessoa, campo ou dia da semana em particular. Uma ideia é rotulá-las com um marcador permanente

• Limpe todo o equipamento de Padel com desinfectante à base de álcool, incluindo raquetes, toalhas, equipamento de treino, como cones alvo

• Não use equipamento desnecessário, como linhas suspensas.