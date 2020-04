Magnus Carlsen desforra-se de Alireza Firouzja

O campeão mundial Magnus Carlsen, derrotado pelo jovem de 16 anos Alireza Firouzja na final da Banter Blitz Cup, não demorou a obter a sua desforra, ao vencer na segunda ronda de outro torneio online, o “Magnus Carlsen Invitational”, o prodígio de origem iraniana por 2,5-1,5.

O norueguês abriu o embate da melhor maneira, vencendo concludentemente, mas na segunda partida cometeu um erro grave, numa posição em que até tinha vantagem e acabaria por permitir a igualdade. Voltaria a superiorizar-se no round seguinte e garantiria o triunfo com o nulo registado na quarta partida.

Foi o segundo desaire consecutivo para Firouzja, e pelo mesmo parcial, depois de não ter conseguido resistir ao número três mundial, o chinês Ding Liren na jornada inaugural.

A prova, que reúne oito dos melhores jogadores mundiais, disputa-se no sistema de poule a uma volta, com um ritmo de reflexão de 15 minutos para cada partida, com 10 segundos de incremento por lance efectuado, e em cada ronda são disputados minimatchs de quatro jogos, cujo vencedor obtém três pontos. Em caso de igualdade a dois, recorre-se a uma partida adicional, com as brancas obrigadas a vencer, o vencedor do tira-teimas a receber dois pontos e o derrotado um.

Foi o que aconteceu na jornada de abertura, no match que opôs o norte-americano Hikaru Nakamura a Carlsen, em que Nakamura ripostou por duas vezes à situação de desvantagem, mas acabaria por não resistir na partida derradeira.

Nos outros dois encontros iniciais, Fabiano Caruana (EUA) venceu o russo Ian Nepomniachtchi (2,5-1,5), enquanto Maxime Vachier Lagrave (França) se superiorizou a Anish Giri (Países Baixos), por 3-1. Nesta segunda-feira, o holandês voltou a perder com Nakamura (1,5-2,5), disputando-se na terça-feira os dois outros confrontos da 2.ª jornada: Nepomniachtchi-Lagrave e Liren-Caruana.