Liga e federação espanhola acordam regresso aos treinos

A Liga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) chegaram a acordo para um regresso aos treinos no futebol profissional, informou esta segunda-feira em comunicado o Conselho Superior do Desporto (CSD), organismo sob a tutela do Governo.

“O Conselho Superior do Desporto, La Liga e a Real Federação Espanhola de futebol chegaram a um acordo para o regresso aos treinos no futebol profissional (...), um cenário condicionado à evolução da pandemia da covid-19 e às decisões adoptadas pelo Ministério da Saúde”, refere o organismo.

De acordo com a imprensa espanhola, a Liga já desenhou um protocolo para o regresso, que compreenderá, entre outras medidas de segurança, testes de diagnóstico à covid-19 e treino individual a anteceder sessões de grupo.

Liga e federação estão de acordo na vontade de concluir a época de 2019-20, com o principal campeonato, liderado pelo FC Barcelona, parado desde a 27.ª jornada.

A Espanha é o terceiro país do mundo mais afectado pela pandemia, depois dos Estados Unidos e da Itália, com um total de 20.852 mortos e mais de 200 mil casos confirmados de infecção.