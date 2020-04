Federação alemã favorável a Liga à porta fechada

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Fritz Keller, manifestou-se favorável à conclusão da Liga germânica da época 2019-20 com a realização de jogos à porta fechada, em artigo publicado esta segunda-feira na revista desportiva Kicker.

Keller reafirmou que a realização de jogos à porta fechada poderá ser a única forma de evitar a falência de alguns clubes da Bundesliga, na sequência da suspensão da actividade motivada pela pandemia de covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os responsáveis da DFB e da Liga Alemã vão reunir-se durante esta semana, com vista à elaboração de um plano para a conclusão do campeonato, que está suspenso, pelo menos, até 30 de Abril, e a realização de jogos à porta fechada é uma forte possibilidade.

A Alemanha regista um total de 139.897 casos diagnosticados, que provocaram 4.294 vítimas mortais, e, com cerca de 88 mil curados, dá os primeiros passos no sentido de aliviar as medidas de contenção.

Nesta segunda-feira, reabrem espaços comerciais que tenham até 800 metros quadrados, numa tentativa de regresso à normalidade, depois de as medidas de restrição da pandemia de covid-19 terem sido impostas em todo o país a 23 de Março.