Especialistas consideram “pouco provável” haver Jogos Olímpicos em 2021

O infectologista japonês Kentaro Iwata, crítico da gestão da pandemia da covid-19 pelas autoridades de seu país, afirmou nesta segunda-feira que considera “pouco provável” que os Jogos Olímpicos de Tóquio possam ser realizados em Julho e Agosto de 2021.

“Honestamente, não penso que seja provável que os Jogos Olímpicos ocorram no ano que vem”, declarou Iwata, professor do departamento de doenças infecciosas da Universidade de Kobe, durante uma conferência de imprensa.

“Os Jogos Olímpicos precisam de duas condições: controlar a covid-19 no Japão e no resto do mundo, já que estariam presentes atletas e espectadores de todo o mundo inteiro”, explicou o médico.

Segundo Iwata, o Japão pode “estar em condições de controlar a doença até o próximo verão, mas o infectologista não acredita que isso seja uma realidade “em todos os países do planeta”, estando, por isso, “muito pessimista em relação à organização dos Jogos Olímpicos em 2021”.

A única possibilidade de organizar o evento, seria, segundo Iwata, respeitar rigorosas medidas de contenção como, por exemplo, não haver público ou haver “uma participação muito limitada de espectadores”.

Zach Binney, epidemiologista da Universidade Emory, nos Estados Unidos, defende igualmente que será difícil “trazer o desporto de volta, com os estádios cheios, enquanto não houver uma vacina”.

“Todas as pessoas que são acrescentadas a uma reunião aumentam o risco. Quando chega a 50, 70, 100 mil espectadores... Representa uma enorme quantidade de risco”, acrescentou Binney, que prevê que o desenvolvimento de uma vacina leve de 12 a 18 meses desde o início do surto.

Na passada quinta-feira, Devi Sridhar, professora de saúde pública da Universidade de Edimburgo, na Escócia, tinha classificado, em declarações à BBC, como “irreal” pensar-se que os Jogos Olímpicos poderiam acontecer em 2021, a não ser que uma vacina “acessível” para todos estivesse disponível.

Questionados pela AFP, os organizadores dos Jogos de Tóquio garantiram nesta segunda-feira que continuam a “preparar o evento para o verão do ano que vem” e que não consideram “ser apropriado responder a perguntas especulativas”.