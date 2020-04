Tainá lança Compor em Casa, Tiago Bettencourt regressa à Toca às segundas-feiras

Nascida no Brasil, no Estado do Pará, a jovem cantora e compositora Tainá gravou o seu disco de estreia em Lisboa, lançado pela Sons em Trânsito em 2019. Agora, neste período de confinamento resolveu criar, à medida das actuais restrições, um festival a que chamou Compor em Casa, durante o qual se propõe “explorar e reforçar laços de composição, interpretação e inspiração com os mais diversos artistas” no Instagram.

O festival começa esta segunda-feira, e terá emissões diárias até sexta-feira 24 de Abril, inclusive. Com Tainá por “anfitriã”, em cada dia haverá três músicos convidados. No primeiro, estarão Mikkel Solnado (19h), Carolina Deslandes (20h) e Time For T (21h). Terça-feira será a vez de Agir (19h), Joana Alegre (20h) e Phill Veras (21h). Quarta entram Tiago Nacarato (19h), Buba Espinho (20h) e Kell Smith (21h) e na quinta será a vez de Léo Middea (19h), Irma (20h) e Tiago Bettencourt (21h). Por fim, a fechar, na sexta, os convidados serão Márcia (19h), Left (20h) e Mattu Alcântara (21h).

Através da sua promotora, Tainá explica o que a levou a esta iniciativa: “Já estava pensando sobre composição desde que fiz o curso com o Mikkel Solnado, em que aprofundei mais o assunto. Qual o meu meio de inspiração? Escrevo a letra primeiro ou a harmonia?” A iniciativa do festival, diz ela, “é falar sobre composição, tirar dúvidas, trazer inspiração, ajudar quem quer evoluir. Estarei ligada uma hora com cada artista convidado, entre conversas e músicas, da minha casa para a deles, onde cada um traz uma surpresa final que fez parte do seu processo de composição. A composição é onde tudo começa. Histórias que vivemos, sentimentos que sentimos. É o que dá voz ao artista. Quero aprofundar o assunto e partilhar com as pessoas.”

Tainá participou em 2019 em festivais de verão como o MEO Sudoeste ou o MEO Marés Vivas e preparava-se este ano para uma digressão pelo país, que foi adiada devido à pandemia da covid-19. Antes do festival Compor em Casa, a cantora lançara dois videoclipes com canções do seu disco: Sonhos e Caminho, este gravado nos Açores.

Na Toca de Tiago

Também no Instagram, a partir desta segunda-feira e com novas sessões nas segundas-feiras seguintes, sempre às 22h, o cantor e compositor Tiago Bettencourt recria, agora a partir de casa, o seu projecto Tiago na Toca e os Poetas. Lançado em formato de livro-disco, em 2011, nele cantava, por esta ordem, Ary dos Santos, Sophia de Mello Breyner, Alexandre O’Neill, Joaquim Castro Caldas, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, Herique Rego, António Ramos Rosa, David Mourão-Ferreira, José Blanc de Portugal, Afonso Lopes Vieira e Joaquim Pimentel, contando (como convidados) com as vozes de Fernando Tordo, Inês Castel-Branco, Carminho, Camané, Dalila Carmo e Pedro Puppe.

Segundo o anúncio feito por Tiago Bettencourt, as emissões terão esta estrutura: “Vou tocar sete canções: três minhas, uma do projecto Tiago na Toca, e três versões de um só artista. Nesta primeira sessão [20 de Abril] o artista escolhido é o Bruce Springsteen. Para a próxima semana logo se verá. Espero que se juntem a mim a partir das vossas casas com a esperança de que esta ideia consiga mais à frente ter também uma vertente social. Mas sobre isso falarei no devido tempo.”