Lucky Luke: o regresso do eterno cowboy

Editado em França em 2016, premiado um ano depois em Angoulême, O Homem que Matou Lucky Luke de Matthieu Bonhomme chegou finamente a Portugal. Trazendo no seu interior um Lucky Luke que não apenas dispara mais depressa do que a sua própria sombra como vive com ela. Este álbum é uma carta de amor ao western e às cores da banda desenhada.