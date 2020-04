A Herdade agora também em série televisiva

O filme português A Herdade, épico de Tiago Guedes protagonizado por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, estreia-se na RTP1 a 30 de Abril, em versão série, de quatro episódios, anunciou esta segunda-feira a produtora Leopardo Filmes.

Após o sucesso nacional e internacional da produção de Paulo Branco e que se estreou nas salas portuguesas em Setembro do ano passado, a versão em série será transmitida na RTP1, em horário nobre e “em exclusivo”. Os primeiros dois episódios serão transmitidos a 30 de Abril, às 21h45, e os restantes no mesmo horário no dia seguinte, 1 de Maio.

A Herdade parte de uma ideia original de Paulo Branco e retrata a saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do Tejo, que se cruza com a vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos de 1940 aos dias de hoje, atravessando a Revolução do 25 de Abril.

A RTP foi co-produtora do filme “que se afirmou como uma das grandes obras cinematográficas do ano 2019, a nível nacional, e além-fronteiras”, destaca a Leopardo Filmes, no mesmo comunicado. A longa-metragem de Tiago Guedes fez parte da selecção oficial da secção competitiva do Festival de Veneza — o mais antigo da Europa — e da secção “Special Presentations” do Festival de Toronto, “um feito conseguido por poucos filmes a nível mundial”.

Desde aí tem vindo a ser exibido em vários festivais de cinema pelo mundo inteiro, tendo sido também a escolha portuguesa para a nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional.