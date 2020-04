Grândola Vila Morena a várias vozes e uma pode ser a sua

A Casa Comum da Universidade do Porto lançou o desafio: juntar várias vozes num vídeo, para cantar a Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, na versão coral orquestrada por Fernando Lopes Graça.

Para isso, disponibilizou “a partitura e os vídeos produzidos pelo CLUP – Coral de Letras da Universidade do Porto, com as quatro diferentes vozes da canção, para que cada pessoa se possa filmar a cantar a melodia”.

Sopranos, contraltos, tenores, baixos… todos são convidados a participar no projecto que quer pôr o país inteiro a cantar à janela no dia 25 de Abril. Os vídeos serão depois editados e partilhados numa versão mosaico, com várias vozes a dar corpo à canção que marcou a revolução em 1974.

Quem quiser participar ainda vai a tempo: deverá enviar o vídeo até às 20h de dia 20 de Abril, para [email protected], com o título Desafio Grândola Vila Morena. Dicas a não esquecer, a pedido da organização: para gravar, usar auscultadores e preferencialmente, colocar a câmara na horizontal, em alta definição; cantar tendo por base os vídeos disponibilizados (números cinco e seis), para acertar o ritmo da melodia. Mais informações aqui.