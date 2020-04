2020 e as odisseias no teatro

O Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana prossegue as apresentações no espaço virtual, cumprindo o ciclo Teatro do Noroeste em Sua Casa, iniciado a 16 de Março e com término previsto para 30 de Abril.

Em palco (no Facebook e YouTube), com transmissões de segunda a sexta-feira, às 15h, está a webnovela 2020: Odisseia Sem Espaço!, interpretada por Ana Perfeito, Alexandre Calçada, Elisabete Pinto, Ricardo Simões e Tiago Fernandes, e inspirada no registo cómico das novelas da rádio.

Nesta nova etapa, a companhia vianense apresenta também Caseirar, uma série de actividades de expressão dramática orientadas por Raquel Amorim e destinadas aos mais novos, para realizar em família, de segunda a sexta-feira, às 8h.